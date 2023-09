Festival gastronômico acontece até este domingo (17) em Aracruz

Gastronomia de alta qualidade, cerveja artesanal, vinhos, drinks, além de delícias da agroindústria e artesanato, tudo isso regado à música para todos os gostos. Essa é uma pequena amostra de uma variedade de opções disponíveis no Festival Aracruz Sabores, que segue até este domingo (17), na Praça dos Corais, Barra do Sahy, em Aracruz. A entrada é gratuita.

O evento tem a finalidade de reunir em um mesmo espaço o melhor da gastronomia contemporânea, que será apresentada por restaurantes, como Purumar e Casa Amarela, além de empreendimentos, como Mamuti Espetinho, Bola 7 Botequim, Bandiera Pizza, Amora Confeitaria, Bacutia Pub, Bar da Juju, Casebre do Jack, Nil Sabores Gourmet, Rota do Mar, Quiosque Tô na Boa e Kioski Bar do Zizo. Já a bebida do local fica por conta da Cervejaria Moro, King Beer, Berger Beer, Meetbier, Peda Beer, Três Torres Cervejaria e Tropical Drink.

Além disso, a adega do Mendes preparou uma carta de vinhos exclusiva para o evento. Mas, se o seu paladar é voltado para um bom drink, no Festival terá espaço reservado para os destilados também. No entanto, as surpresas não param por aí, o Festival Aracruz Sabores também terá uma área destinada ao artesanato capixaba e às delícias da agroindústria.

Os visitantes que forem conferir o evento vão encontrar desde um espetinho de frango, no valor de R$9 reais, até um arroz de mariscos no valor de R$55 reais; No entanto, o cardápio é diversificado e preparado para atender a todos os gostos e bolsos.

No Aracruz Sabores, as apresentações musicais estão por conta do Projeto Preservarte, que vai apresentar música erudita. A programação inclui The Old Brothers, com clássicos do rock; Nano Vianna, que faz uma releitura do rock nacional; e Renato Sabaini, que traz alguns destaques da MPB. O evento conta ainda com apresentações de rock internacional e samba raiz.

O organizador do Festival Aracruz Sabores, Eduardo Destefani, ressaltou que o evento tem a finalidade de valorizar os empreendimentos locais. “O Festival Aracruz Sabores é um espaço diferenciado para reunir a família, apreciadores de boa gastronomia e música acústica de qualidade. Além disso, é muito importante para o município receber um evento como este, que vai gerar fluxo turístico e despertar a oportunidade de negócios locais”, afirmou Destefani.

“Proporcionar oportunidades para os empreendedores capixabas é missão da Aderes”, destacou o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho.

Cuidado com o meio ambiente

Boas práticas ambientais também fazem parte da cultura do Instituto Panela de Barro. Pensando num ambiente sustentável, copos ecológicos foram adotados e serão entregues para os empreendedores que vendem bebidas para que, dessa forma, o consumidor utilize o mesmo copo durante todo evento e ainda tenha desconto ao comprar o produto. Assim, é possível evitar que cerca de 100 mil copos plásticos sejam descartados. Além disso, todo óleo utilizado nas frituras durante o evento também é recolhido e destinado corretamente.

Serviço:

Festival Aracruz Sabores – Entrada Gratuita

Local: Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz.

Data: de 14 (quinta-feira) a 17 (domingo) de setembro de 2023

Praça de Alimentação – Todos os dias

Restaurante Purumar, Restaurante Casa Amarela, Mamuti Espetinho, Bola 7 Botequim, Bandiera Pizza, Amora Confeitaria, Bacutia Pub, Bar da Juju, Casebre do Jack, Nil Sabores Gourmet, Rota do Mar, Quiosque Tô na Boa, Kioski Bar do Zizo.

Circuito Cervejas Capixabas

Cervejaria Moro, King Beer, Berger Beer, Meetbier, Peda Beer, Três Torres Cervejaria e Tropical Drink.

Adega Mendes – Vinhos & Delicatessen

Espaço Mercearia

Café especial, produtos da agroindústria artesanal, artesanato indígena, queijos, charcutaria, cutelaria, flores e plantas, cachaças, confeitaria e doce e muitas outras delícias.

Programação:

14/09 (quinta-feira)

18 horas – Abertura ao público

Palco Aracruz

20h – Show The Old Brothers (Clássicos do Rock)

22h – Show Paula Cassaro (Rock Nacional)



15/09 (sexta-feira)

18 horas – Abertura ao público

Palco Aracruz

20h – Show com Vinil Box (Rock Nacional)

22h – Show com Rubens Neto

16/09 (sábado)

15 horas – Abertura ao público

Espaço Aula Show

17h – Mestre Cervejeiro Fabrício Torri – Cervejaria Três Torres

18h – Aula-Show com a Chef Letícia Sant’Anna – Restaurante Purumar

19h – Aula-Show com o Chef Alessandro Eller

Palco Aracruz

15h – Show com Renato Sabaini e banda (MPB)

19h – Orquestra Dedilharcos Preservarte

21h – Show com Marcos Bifão (Música Brasileira)

23h – Show com Nano Vianna (Releitura – Rock Nacional)

17/09 (domingo)

11 horas – Abertura ao público

Palco Aracruz

13h – Show com Marcelo Rocha e Naldo Ribeiro (MPB)

17h – Samba Amigos da Bull (Samba)

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES