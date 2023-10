Festival do Sorvete tem até teatro musical para criançada

Uma experiência gelada e muito divertida. É o que promete o Festival Capixaba de Sorvete, que tem início nesta quinta-feira (12) e segue até domingo (15), na Praia da Costa, em Vila Velha, em frente à Avenida Champagnat. O evento vai agitar o Dia das Crianças e vem com uma programação recheada de atrações, que vão desde uma apresentação de teatro musical, com a “Ópera do Reino de 2 Cabeças”, além de recreação infantil, com brincadeiras antigas como corrida no saco, ovo na colher, dança da laranja, entre outras. O evento também terá show de calouros, talk show e muito mais. Uma área kids também foi montada no local. A entrada é gratuita.

Além das brincadeiras para a criançada, o Festival Capixaba de Sorvete conta ainda com uma programação voltada para os adultos. Os visitantes vão poder conhecer as cerca de 20 indústrias de sorvetes e as oito indústrias de insumos do segmento. Cada sorveteria vai apresentar cerca de 50 variedades de sorvetes, picolés e açaí, e os sabores disponíveis vão desde um sorvete de creme de Pitaya até creme de açaí. No local, será possível degustar e comprar o produto. Os valores dos sorvetes e açaí vão variar de R$40 a R$90 reais o quilo. Já os picolés podem ser encontrados nos valores de R$9 a R$15 reais. Na praça de alimentação, os empreendedores vão levar cerveja artesanal capixaba, petiscos, produtos da agroindústria e muito mais, além de apresentações musicais

Desta quinta-feira (12) até o próximo sábado (14), o Festival Capixaba de Sorvete será aberto às 10 horas e encerra as atividades às 20 horas. No domingo (15), vai encerrar às 18 horas. Uma fábrica de sorvete modelo foi montada no local para que os visitantes conheçam todo o processo de produção do sorvete.

O presidente do Sindicato da Indústria de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados, Liofilizados do Estado do Espírito Santo (Sincongel), Renato Bragança Domingues, ressaltou que o evento vai mostrar para o público capixaba as fábricas de sorvetes e insumos que existem no Estado.

“São 20 indústrias de sorvete, picolé e açaí, além de oito indústrias de insumos, e o Festival vem com a finalidade de apresentar esses produtos para o público capixaba. Vamos ter venda e degustação de sorvete, açaí e picolé, que vão ser cerca de 50 sabores disponíveis por fábrica, desde as linhas de fruta até os sovertes premium, com mesclas de trufa, doces de leite, nutella, frutas cristalizadas, entre outros. Vai ser um evento pensado para atender a toda família, com muita atração para a criançada. E todos estão convidados para participar dessa experiência deliciosa com a gente”, destacou Domingues.

O Festival Capixaba de Sorvete é uma realização do Sindicato da Indústria de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados, Liofilizados do Estado do Espírito Santo (Sincongel), em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, com a organização da Dupla Produções e Eventos. Conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Serviço:

Festival Capixaba de Sorvete



Quando: de 12 a 15 de outubro

Local: Avenida Antônio Gil Veloso, Marco da Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.



Programação:

Quinta-feira (Dia 12 de outubro)

10h – Abertura do Festival do Sorvete Capixaba ao público

10h às 20h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes

10h às 18h – Recreação infantil

11h às 12h – Solenidade de abertura do evento

13h às 20h – Apresentações na Fábrica In Loco

19h às 20h – Apresentação do teatro musical a Ópera do Reino de 2 Cabeças

Sexta-feira (Dia 13 de outubro)

10h – Abertura do Festival do Sorvete Capixaba ao público

10h às 20h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes

10h às 18h – Recreação infantil

11h às 15h – Apresentações na Fábrica In Loco

15h às 18h – Rodada de Negócios (Fornecedores x Indústrias)

19h às 20h – Apresentação musical com Quarteto Zuri – Praça de alimentação

Sábado (Dia 14 de outubro)

10h – Abertura do Festival do Sorvete Capixaba ao público

10h às 20h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes

10h às 18h – Recreação infantil

11h às 20h – Apresentações na Fábrica In Loco

19h às 20h – Apresentação musical com Sarau do Léo Marzé – Praça de alimentação

Domingo (15 de outubro)

10h – Abertura do Festival do Sorvete Capixaba ao público

10h às 18h – Comercialização e degustação de sorvetes nos estandes

10h às 18h – Recreação infantil

11h às 18h – Apresentações na Fábrica In Loco

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

27 99309-8431

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES