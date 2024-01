Foto: Reprodução Festival de Parintins: conheça a festividade que a BBB Isabelle participa

A sister do Big Brother Brasil 2024 , Isabelle Nogueira, é dançarina e influenciadora digital. A manauara é conhecida principalmente por integrar a equipe do Boi Garantido e se apresentar como cunhã-poranga no Festival de Parintins. Suas falas e representatividade dentro do reality está gerando muita curiosidade em torno desse assunto.

O que é o Festival de Parintins? Qual é a função e importância da sister do BBB Isabelle no evento? Confira as principais informações sobre o festival e entenda a grandiosidade desse evento tão importante para a cultura do Brasil.

Festival de Parintins

O Festival de Parintins é o maior evento do folclore brasileiro, que celebra tanto a cultura nacional quanto os ícones regionais da Amazônia. Acontece anualmente na cidade de Parintins, no coração da Amazônia brasileira.

Surgindo como uma representação dramática das lendas e mitos da região, a festividade é uma batalha entre dois bois-bumbás, o Boi Garantido, de cor vermelha, e o Boi Caprichoso, de cor azul. Cada boi conta uma história única, misturando tradição e criatividade contemporânea.

O evento teve sua primeira edição em 1965, segundo o governo estadual. A festa foi criada para contar a história do boi-bumbá. Chegar lá não é uma tarefa tão simples, a ilha pode ser acessada apenas através de barcos. A cidade está a 369 km de Manaus e o caminho do porto pelo Rio Amazonas chega a 18 horas, segundo informações divulgadas pelo Governo do Amazonas.

A batalha entre os bois

A festa apresenta uma batalha entre os bois Caprichoso e Garantido. A “briga” entre os bois-bumbás fala sobre o casal de trabalhadores de uma fazenda, conhecidos como Mãe Catirina e Pai Francisco. Catirina, que está grávida, tem o desejo de comer língua do boi mais bonito do lugar – então Francisco sacrifica o boi mais bonito do patrão para realizar o desejo da esposa grávida.

O patrão manda os empregados procurarem o animal e, quando ele é encontrado morto, chamam um pajé. O curandeiro indígena então faz um milagre que resulta na ressurreição do boi. Feliz com a volta do animal, o patrão perdoa o casal e realiza uma festa para comemorar.

Dinâmica da festa

Os bois se apresentam no Bumbódromo, que foi criado em 1988. Um grande espaço recebe as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido durante as três noites, em uma estrutura que lembra a cabeça de um boi.

O festival ocorre ao longe de três noites, com a batalha entre os bois em todos os dias. Ou seja, em um dia o Caprichoso se apresenta e, em seguida, vem o Garantido. No outro, é ao contrário. A ordem de apresentação é definida por sorteio.

As torcidas possuem alta rivalidade, inclusive normalmente não pronunciam o nome do adversário, se referem como boi contrário. Mas durante as apresentações as torcidas são divididas no meio, com cada boi de um lado. É obrigatório que a torcida faça silêncio durante a apresentação do boi rival.

Quais pontos são analisados na apresentação?

Os jurados analisam 21 itens das performances dos bois Caprichoso e Garantido. São avaliados:

Apresentador;

Levantador de toada (que canta e interpreta as toadas do boi);

Marujada/batucada;

Ritual;

Porta-estandarte;

Amo do boi;

Sinhazinha da fazenda;

Rainha do folclore;

Cunhã-poranga;

Boi-bumbá;

Toada;

Pajé;

Tribos indígenas;

Tuxauas (lideranças indígenas);

Figura típica regional;

Alegorias;

Lenda amazônica;

Vaqueirada;

Galera (torcida organizada);

Coreografia;

Organização do conjunto folclórico.

Diferenças entre o Boi Garantido x Boi Caprichoso

O Boi Garantido tem as cores vermelha e branca, enquanto o Caprichoso tem as cores azul e branca. Caprichoso tem uma estrela na testa e Garantido, um coração.

O boi escolhido é mais sério do que futebol. A ilha é dividida entre azul e vermelho. Até as marcas mais comerciais do mundo entram nesse ritmo, a Coca-Cola, faz as latinhas do refrigerante na cor original, vermelha, mas também na cor azul.

Após 56 edições, o boi Garantido já recebeu 32 títulos e teve 31 vitórias. O Caprichoso recebeu 25 títulos, com 24 vitórias, sendo o campeão mais recente com o título em 2023. Caso ganhe em 2024, será a terceira vitória seguida do boi azul e branco. O único empate entre os bois ocorreu em 2000 – cada boi recebeu um título pelo empate.

A TV A Crítica possui um vídeo no youtube explicando mais detalhes sobre o festival, confira abaixo antes de entender o papel da sister no Festival de Parintins.

O que a Isabelle faz no Festival?

Durante as apresentações existem diversas figuras folclóricas da lenda aparecem. Tem a sinhazinha, o dono da fazenda que é amo do boi, etc. Uma dessas personagens é a cunhã-poranga – posição ocupada por Isabelle Nogueira no Boi Garantido.

Cunhã significa “moça”, enquanto poranga significa “bonita”. A cunhã-poranga é a indígena mais bonita da aldeia, além de ser representada como guerreira e guardiã. Durante a apresentação da cunhã-poranga, os jurados avaliam pontos como simpatia, desenvoltura, graça e incorporação. Eles então definem uma nota para a mulher que estiver representando a guerreira indígena que expressa sua força através da beleza em cada noite.

Segundo Rivaldo Pereira, diretor de eventos do boi Garantido ao site CNN , “A cunhã-poranga do boi Garantido, assim como do Caprichoso, concorre todas as noites e ela tem que ter três nota 10 para ser a campeã do festival”, . “Isabelle Nogueira, a nossa cunhã-poranga, é uma das guerreiras mais lindas. Ela é a verdadeira representante dos povos originários da Amazônia.”

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher