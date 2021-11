Festival de novas motos no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Divulgação Triumph Trident é o mais novo lançamento da marca britânica, estreando atributos para quem deseja condução esportiva

O Autódromo de Interlagos foi palco de um festival de motocicletas. As principais marcas de motos presentes no mercado brasileiro estiveram presentes com estandes, para mostrar suas novidades.

A Triumph mostrou sua nova Trident 660 , uma roadster média que utiliza um motor de três cilindros com 81 cv de potência e 6,8 kgfm de torque. A Trident 660 será a motocicleta de entrada da marca, custando menos do que a Street Twin , que tem motor de dois cilindros.

O maior diferencial não técnico entre os dois modelos é que a nova Trident não tem o mesmo estilo retrô da Street Twin , apesar de ter o farol redondo. Tem, também, uma pegada mais esportiva. A Triumph Trident 660 custa R$ 47.490, na cor branca, e R$ 500 a mais nas outras combinações de cores.

Divulgação KTM 890 Adventure R é uma bigtrail que oferece bastante valentia em trechos de piso irregular

Outra novidade mostrada foi a KTM 890 Adventure R , uma trail com motor bicilíndrico em linha para brigar no segmento da Triumph Tiger 900 e da BMW F 850 GS . Seu motor de 899 cm3 fornece potência de 105 cv e torque de 10,1 kgfm.

A Kawasaki também mostrou seus novos modelos, como a Z 650RS, uma versão menor da retrô de grande sucesso baseada na Kawa Z1 de 1972, a Z 900RS. Utilizando o motor bicilíndrico da família 650 da marca, a Kawasaki Z 650RS é uma belezinha de motocicleta e deverá conquistar os motociclistas que curtem nakeds tradicionais.

Divulgação Kawasaki Z650RS traz um estilo retrô e combinação de cores que conferem bastante personalidade

Várias motocicletas, de várias marcas, puderam ser experimentadas nesta quinta-feira pelos jornalistas especializados, como, por exemplo, a nova Ducati Streetfighter V4 , que até agora só havia sido mostrada em eventos estáticos.

O melhor da história, no entanto, é que, até domingo (28), as novas motos estarão sendo conhecidas e experimentadas, na pista, pelos motociclistas que estiverem participando do Festival. Corram que ainda dá tempo.