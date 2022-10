Festival de cultura digital terá espaço só para garotas, o HackDelas

Divulgação Hacktudo terá espaço dedicado às mulheres

Um toque de Girl Power fará a diferença na edição 2022 do Hacktudo, maior festival de cultura digital do país. Pela primeira vez, o evento traz um workshop inédito, comandado pelo coletivo de mulheres Womakers, com dicas de capacitação para entrar e seguir no mercado de tecnologia; de como fazer o processo de transição de carreira, caso já exerça outra profissão, e de oportunidades que podem ser encontradas, principalmente na área de desenvolvimento e ciência de dados, principalmente.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

A atração, que será realizada no domingo (23), no Museu de Arte Moderna, faz parte do HackDelas, iniciativa de empoderamento do festival que tem como missão incentivar, fomentar e inspirar uma maior participação de meninas e mulheres no mundo tech. No Brasil, elas representam apenas 17% das programadoras, segundo a Sociedade Brasileira de Computação.

Este cenário tem tudo para mudar. Cerca de 250 mil mulheres já foram impactadas com os programas de educação do coletivo, que também tem uma plataforma de cursos gratuitos: http://maismulheres.net e é parceira oficial do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Entre outras atrações, o HackDelas terá também a oficina TagTool Mulheres Cientistas, com o duo VJ Suave, que, homenageará todas as mulheres que trabalham nas áreas da ciência e tecnologia, por meio dos desenhos feitos em um aplicativo de pintura colaborativa que explora a interação entre desenho, tecnologia e arquitetura, e cria uma nova plataforma de arte.

Divulgação HackDelas terá workshop sobre mulheres na tecnologia

Para as meninas, haverá oficinas com circuitos elétricos que serão montados usando massinha, baterias, LEDs e motores, como uma forma divertida de entender como funciona um circuito elétrico e diferentes formas de montá-lo, e componentes eletrônicos como LED, LDR, Buzzer, que serão usados para montar um cartão que acende e apita.

Fonte: IG Mulher