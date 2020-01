Festival de Cinema de Vitória Itinerante chega a Guriri

Rony Camargo é portador de deficiência visual e dono de uma voz que chama a atenção de quem ouve. Para realizar o sonho, a ajuda de amigos foi fundamental

Sabe aquele ditado que diz que quem acredita sempre alcança? Pois é. Para o baiano – capixaba de coração – Rony Camargo, a frase passou a fazer mais sentido depois da noite do último sábado, durante um show realizado em Guriri, litoral de São Mateus, no norte no Espírito Santo.

No palco, estava um de seus maiores ídolos na música: Gusttavo Lima. Se entre as luzes e instrumentos estava o cantor com suas músicas de sucesso, no meio do público estava o Rony, que já canta há mais de 15 anos e sonhava com uma oportunidade de mostrar seu talento para o grande público.

Morador de Linhares, Rony é natural da cidade de Guaratinga, na Bahia. Foi lá que ele começou a carreira musical. O início de tudo se deu nas composições de músicas para campanhas políticas. Depois disso, passou a compor mais canções e a gravar em estúdios caseiros.

As músicas faziam sucesso e muita gente passou a conhecer o trabalho dele. “Eu gravava algumas músicas, mas não usava a minha foto. Já aconteceu de eu chegar em bancas de CDs piratas e dizer: ‘tem o CD do Rony Camargo?’. E o vendedor me mostrava vários, que eu comprava três por R$ 10”, conta.

Rony é portador de deficiência visual e dono de uma voz que chama a atenção de quem ouve. Já morando em terras capixabas, ele passou a realizar shows em barzinhos e até em outras cidades. Hoje, Rony vive da música e sonha em fazer sucesso com uma das composições próprias. Segundo ele, são mais de 400 canções.

O talento e a simplicidade de Rony chamou a atenção do médico Roberto Assunção, que já trabalhou com eventos e foi sócio de uma importante casa de shows em Vitória. Com contatos influentes, Roberto, que se tornou um grande amigo de Rony, resolveu fazer de tudo para realizar o sonho do cantor pouco conhecido.

“O Gusttavo Lima iria fazer um show em Linhares e eu pedi ao Rony para fazer um vídeo, como se tivesse falando com ele. Nós enviamos o vídeo para pessoas próximas ao Gusttavo, mas não deu certo. Quando soubemos do show em Guriri, resolvemos fazer de uma forma diferente”, contou o médico.

Desta vez, o esforço foi em conjunto. Com um grupo de amigos, foram comprados ingressos para a área mais próxima possível do palco, inclusive para o Rony e para a esposa. Na tentativa de chamar a atenção do cantor, eles resolveram levar uma faixa, pedindo que o Gusttavo desse uma oportunidade ao Rony.

Tudo pronto, show acontecendo e faixa levantada. Roberto contou que o tempo estava passando e parecia que tudo daria errado mais uma vez. Até o Rony já estava desanimado, mas os amigos não deixaram que ele desistisse. Faltando poucos minutos para o final do show, a hora tão esperada chegou: Gusttavo Lima convida Rony Camargo para subir ao palco.

