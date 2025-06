Festival de botecos agita Balneário de Guriri no feriado; veja programação e petiscos

Quem for ao evento no balneário de Guriri, com entrada gratuita, vai poder curtir petiscos especiais, feira de artesanato e shows musicais de artistas como Casaca e a atração nacional Atitude 67, que apresenta na quinta (19) hits do pagode como “Cerveja de Garrafa” e “Saideira”.

Estabelecimentos e petiscos

Caminho de Casa Bar e Petiscaria (@caminhodecasa_sm) – Croquete Rabo de Vaca: bolinho de aipim recheado com rabada desfiada, servido com maionese de queijo parmesão (R$ 35)

Recanto do Sol (@restauranterecantodosol) – Sabores do Sol: carne sol acompanhada de batata frita (R$ 35)

Petisco & CIA (@petiscoseciailha) – Festival de Bolinhos: combo composto por seis bolinhos, sendo dois de costela, dois de carne seca e dois de moqueca (R$ 39,90)

BBQ House Bar & Parrilla (@bbqhouse.sm) – Chorizão na Manteiga: bife de chorizo acompanhado por batata selada na manteiga de garrafa (R$ 45)

Restaurante e Petiscaria Casa da Sogra (@casadasogra.restauranteguriri) – Torresmo Especial da Sogra: torresmo de barriguinha com polenta frita (R$ 30)

Route 66 Petiscaria (@espetinhosroute66) – Boteco do Boi: batata rústica com ervas finas e costela desfiada flambada no conhaque (R$ 30)

Empório 92 (@emporio92sm) – Os Três Mosqueteiros: batata recheada (carne seca com cream cheese, frango com catupiry ou linguiça e bacon). Todas são finalizadas com queijo maçaricado (R$ 35)

Pé na Areia Petiscaria (praiabar_penaareia) – Minidelícias: porção de mini pastéis com recheios de camarão com palmito, calabresa com catupiry ou carne com queijo (R$ 30)