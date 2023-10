Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri movimenta Anchieta neste fim de semana

A cidade de Anchieta vai ficar movimentada neste fim de semana. Tem início, nesta quarta-feira (11) e segue até domingo (15), o Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri, que está na 25ª edição. O festival consta nos calendários oficiais de eventos do Espírito Santo e do Ministério do Turismo, e é reconhecido como o maior evento gastronômico da Região Turística da Costa e da Imigração, sendo um dos mais importantes do Estado.

Na programação, o festival conta com aulas-show, apresentações culturais, música ao vivo, recital infantil e muitos frutos do mar. O evento gastronômico atrai milhares de turistas e visitantes no feriado prolongado. Ao longo das edições, o festival foi ganhando o reconhecimento do público até a conquista do título “Capital da Moqueca Capixaba e dos frutos do mar” para o município de Anchieta.

“O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri é a representação da força da gastronomia capixaba, no município de Anchieta. É um acontecimento de extrema importância para o município, pois gera fluxo turístico e movimenta a economia local, além de aumentar a autoestima dos moradores da comunidade”, disse o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

A sustentabilidade do evento se fortalece pela gestão comunitária, por meio da Associação Iririvivo, com a participação dos moradores e empreendedores locais.

O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e do Governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Secretario do Turismo (Setur), via Edital de Eventos 2023.

Serviço:

25ª edição Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri

11 a 15 de outubro

Praça de Eventos do Balneário de Iriri

Entrada franca

Programação

11/10 (quarta-feira)

18h00 Abertura do evento

20h30 Banda Versão Pirata

23h00 Grupo Revoada

01h encerramento

12/10 (quinta-feira)

11h Abertura do evento

12h Aula kids Chef Davi Pires

13h Recital de dança infantil

13h30 música ao vivo com Di Butuka

17h Santa Missa com Padre Amarílio Corradi

19h Aula show com Chef Gilson Surrage e Chef Davi Pires

19h30 Banda Mundo e Cia

23h Grupo Art Samba

01h encerramento

13/10 (sexta-feira)

11h Abertura do evento

13h Recital de dança

13h30 música ao vivo com Banda One in Two

19h Aula show com Chef Hamilton Junior

19h Grupo de Capoeira Princesa do Sul

20h30 Banda Frequency

23h Pele Morena

01h encerramento

14/10 (sábado)

11h Abertura do evento

11h30 música ao vivo com Paulinho Bolzan

13h30 apresentação Grupo Folclórico Português “Os Brandarinos “

14h Banda Flor de Kactus

19h Apresentação de balé de repertório “La Esmeralda ” com Isabelle Angeline

19h15 Projeto Cultural Realizando Sonhos

19h30 Aula Show com o Chef Cristian Schayder

20h30 Banda Like a Boss

23h Grupo Projeto Feijoada

01h encerramento

15/10 (domingo)

11h abertura do evento com show Wavilla

13h Grupo de Dança Folclórica Italiana “Nonna Adélia”

13h30 música ao vivo com Eliana Sabino apresenta projeto “O Encanto da Loba”

17h encerramento

