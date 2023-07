Festivais de bobó e vinho vão agitar Iriri em dois fins de semana

Se um festival é bom, dois é demais. Confirmando o que diz o ditado popular, o mês de julho chega recheado de festivais que vão agitar o litoral de Iriri, no município de Anchieta, durante dois fins de semana. Se você é amante de bobó de camarão ou de um bom vinho, então fique atento no vem por aí. Ambos têm entrada gratuita.

Primeiro acontece a 15ª edição do Forró Bobó, um festival que foi criado com a finalidade de repaginar o bobó de camarão, prato símbolo do balneário de Iriri, em diversos sabores. O Festival Forró Bobó acontece dos dias 14 a 16 de julho, na Praça de Eventos, localizada na Praia da Costa Azul.

Ao todo, serão servidas oito variações de bobós, que vão desde o tradicional prato feito com aipim até os de fruta-pão, banana da terra, abóbora, batata doce, inhame, batata-baroa, além do bobó de frango, pensado para atender as pessoas intolerantes ao camarão. O festival gastronômico também vai contar com um concurso de forró, que vai eleger o melhor casal dançarino, levando uma premiação de R$ 1 mil.

Para atender a todos os públicos e satisfazer todos os gostos, o Festival Forró Bobó conta com a participação de 12 restaurantes do balneário, além do restaurante da Associação Iriri Vivo. Nesse sentido, outros tipos de pratos também serão servidos, como porções de frango a passarinho, batata frita, pastéis, torresmo, peixe, além de pizzas, lanches, sobremesas e cerveja artesanal, entre outras opções.

Já no final de semana seguinte, de 21 a 23 deste mês, acontece a segunda edição do Festival Iriri Vinhos e Abraços, que vai reunir vinhos com rótulos de diversos países, como Romênia, Eslovênia, Macedônia, Chile, França, Argentina, Portugal e do Brasil. Tudo harmonizado com uma boa gastronomia, um bom queijo e música de qualidade.

Além disso, o Festival de Vinho vai contar com o momento Master Class, que traz o sommelier Gradus, Vinícius Mezadri, dando uma aula de como degustar vinhos, além de como harmonizar a bebida com os mais variados pratos. Os chefs do balneário de Iriri também participam do evento no momento aula-show. O chef Gilson Surrage apresenta o prato Arroz à Nogueira Gatto. Já a Chef Fernanda Braga ensina a fazer sobremesas.

Os Festivais Forró Bobó e Vinhos e Abraços contam com a realização da Associação Iriri Vivo, com a Ferrari Eventos, e o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Para a presidente da Iriri Vivo, Sirlene Ferreira Meleipe, os dois eventos foram pensados para atender os visitantes da melhor forma possível. “Teremos gastronomia, música e chefs do nosso litoral que vão ensinar a fazer diversos pratos, num local montado para receber toda a família”, disse.

O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, destacou que os festivais têm a finalidade de apoiar os empreendedores da região, contribuindo com a economia local. “Nosso objetivo é estimular o empreendedorismo e, por isso, apoiamos os pequenos negócios. Esse tipo de evento contribui para que uma série de pequenos negócios possam vender muito e divulgar seus produtos”, acrescentou.

Já o diretor da Ferrari Eventos, Rafael Ferrari, disse que este mês de julho chega com as férias escolares e o balneário de Iriri é charmoso, com praia lindas, e os dois festivas vão acrescentar na gastronomia, com apresentações musicais, aula-show e muita diversão ao destino. “Vamos realizar dois festivais, o Farró Bobó e o Vinhos e Abraços, numa estrutura linda, que vai reunir gastronomia, música, dança e muito mais. São eventos alegres, com uma estrutura pensada para proporcionar conforto para todos e agradar aos gostos mais exigentes”, ressaltou Ferrari.

Serviço:

15º Festival Forró Bobó

Local: Praça de Eventos, Praia Costa Azul, Iriri – Espírito Santo

Quando: de 14 a 16 de julho de 2023



Programação:

Sexta-feira (14)

17h – Abertura do evento ao público

18h30 – Show de MPB com Paulinho Bolzan

20h – Aula-show com chef Gilson Surrage apresentando uma receita de bobó de camarão

21h – Esquenta do forró com Paulinho Bolzan.

22h30 – Show com Trio Capixaba.

Sábado (15)

17h – Abertura do evento ao público

19h – Show com Henrique Cabral.

20h – Concurso de forró.

22h – Esquenta do forró com Henrique Cabral.

22h30 – Show com Trio Forrofiá.

Domingo (16)

11h – Abertura do almoço.

12h – Show de Léo Zanol com roleta e muitos brindes.

15h – Show com Trio Jatobá.

18h – Encerramento.

Festival Iriri Vinhos e Abraços

Local: Praça de Eventos, Praia Costa Azul, Iriri – Espírito Santo

Quando: de 21 a 23 de julho de 2023

Sexta Feira (21)

18h – Abertura do Evento ao público, com música ao vivo

20h – Momento MASTER CLASS:

– A Jornada do Enófilo – Aprendendo a degustar vinhos com o Sommelier Gradus, Vinícius Mezadri,

– Aula-show com o chef André Cicilioti – que vai apresentar (Polenta, cogumelos e socol)

21h – Show com Kakalo Ribeiro com sax e flauta

22h30 – Show com DiButuka

01h – Encerramento

Sábado (22)

18h – Abertura do Evento ao público, com música ao vivo

20h – Aula-show com Chef Gilson Surrage, apresentando o prato arroz à Nogueira Gatto

– Harmonização de Vinho e Comida com o Sommelier Gradus, Vinícius Mezadri

21h – Show com Kakalo Ribeiro com sax e flauta

22h – Show com Banda Mundo e Cia

01h – Encerramento

Domingo (23)

11h – Abertura do evento ao público com almoço e harmonização de vinhos

12h – Show com Paulão do Cavaco (samba e chorinho)

13h30 – Aula-show com a chef Fernanda Braga que vai apresentar sobremesas

14h – Show com Paulão do Cavaco (samba e chorinho)

16h – Encerramento

