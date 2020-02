Festas infantis mais luxuosas que festas de casamento

Lembrancinhas exclusivas, decoração luxuosa, presença de animadores e som de DJs, tudo isso sem contar a gastronomia variada e cada vez mais sofisticada. As festas infantis estão ganhando ares de superprodução e, muitas vezes, podem superar os gastos com casamentos.

Como a tendência da vez são as comemorações totalmente personalizadas, todos os detalhes das festas, mesmo as que têm temas tradicionais, como as Princesas da Disney, Fazendinha ou Mundo do Circo, acabam tornando-se únicos e respeitam o gosto e personalidade do aniversariante e da família.

“Nós sabemos que as festas infantis são como a realização de sonhos das crianças e dos pais, por isso, ouvimos os clientes desde o início, e damos forma às coisas que eles imaginam. Muitas pessoas estão dispostas a gastar o que for preciso para fazer uma festa inesquecível”, explicou a empresária do ramo Mariana Gusmão, que comando o cerimonial O Mais Legal.

Segundo ela, uma festa personalizada, incluindo decoração, buffet e lembrancinhas pode chegar a R$ 35 mil. Além de mágicos, palhaços, animadores e garçons, as comemorações no O Mais Legal também oferecem um verdadeiro parque de diversões.

A casa disponibiliza brinquedos exclusivos como o Cinema 6D. Outra atração que encanta os pequenos é o Camarim Infantil, onde eles podem embarcar ainda mais no mundo de sonhos e viram personagens com as roupas e adereços disponíveis.