Festa supresa de família deixa 18 parentes infectados com a Covid-19

Twitter/@JeanineAnez Jeanine Áñez, presidente interina da Bolívia





O Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia decidiiu na manhã desta setxa-feira (26) que as eleições presidenciais serão realizadas no dia 6 de setembro com um eventual segund turn disputad no dia 18 de outubro, após terem sido adiadas por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-cov-2). A data original do pleito estava marcada para dia 13 de maio.





O tribunal eleitoral frisou que a realização do processo eleitoral deve obedecer “às devidas medidas para proteger a saúde pública”. Oito candidatos vão disputar à Presidência do país. A presidente interina do país, Jeanine Áñez, aprovou na terça-feira passada a nova data.

As eleições para presidente, vice, deputados e senadores estão pendentes desde a anulação das eleições de outubro do ano passado, quand o então mandatário Evo Morales foi declarado vencedor para um quarto mandato consecutivo e depois renunciou em meio a acusações de fraude.