Festa pet-friendly: 3 dicas para tornar a festa de Réveillon segura para seu pet

Já está se preparando para uma festa de Réveillon inesquecível? Se o seu animalzinho de estimação faz parte da celebração , é crucial garantir que a festa seja tão segura e agradável para ele quanto para os humanos. Nessa matéria pet-friendly, compartilhamos três dicas essenciais para garantir que seu animal de estimação desfrute da virada do ano sem preocupações .

Desde decorações amigáveis para animais até opções de petiscos saudáveis, essas sugestões ajudarão a tornar a festa de Réveillon uma experiência positiva e segura para o seu fiel companheiro. Prepare-se para receber o ano novo com alegria e segurança para todos, incluindo o seu pet!

Festa pet-friendly

A chegada do Réveillon pode não ser tão agradável para os animais de estimação. Desde os convidados até os fogos de artifício, diversos elementos da celebração podem representar riscos para os pets. O veterinário Gustavo Xavier destaca a importância de os donos estarem atentos e cuidarem de seus animais durante as confraternizações, considerando todas as medidas especiais necessárias para garantir o bem-estar e a segurança de seus bichinhos.

1. Como proteger os cachorros dos fogos de artifício?

Cães e gatos reagem de maneiras distintas diante da situação. Enquanto os cachorros tendem a procurar um esconderijo, os felinos geralmente tentam se afastar. Para proteger esses animais do desconforto causado pelo barulho dos fogos, recomendamos criar um ambiente agradável e seguro, independentemente do porte do animal.

Uma sugestão é enrolar o pet em um lençol, inserir pequenos pedaços de algodão em seus ouvidos e reproduzir música ambiente em um volume um pouco mais alto que o normal. Para gatos, a utilização de um difusor de odor felino, disponível em pet shops, também pode proporcionar uma atmosfera mais tranquila.

2. Os animais podem comer da ceia?

Após as celebrações de fim de ano, as clínicas veterinárias registram um aumento significativo de casos de intoxicação alimentar em animais, superando até mesmo as ocorrências relacionadas aos fogos de artifício. A recomendação crucial é evitar fornecer alimentos humanos aos pets, mesmo diante de suas expressões irresistíveis.

Conscientes de que isso pode ser difícil de evitar, é essencial ficar atento a certos alimentos específicos. É estritamente desaconselhável oferecer chocolate ou frutas cítricas, e é importante garantir que os animais não consumam caroços, pois estes podem representar riscos à saúde.

3. Cuidado com os presentes

Durante as festas de fim de ano, é comum que as crianças recebam brinquedos presos às caixas por arames. É essencial garantir que as peças não tenham sido deixadas no chão, pois os animais podem ingeri-las. A remoção desses objetos muitas vezes só é possível por meio de endoscopia ou, em situações mais sérias, por procedimentos cirúrgicos. Portanto, é fundamental estar atento para evitar potenciais complicações de saúde nos animais de estimação.

