Festa de São Benedito e São Sebastião movimenta Itaúnas

A animação e as cores dos grupos folclóricos de Jongo, Reis de Bois e Ticumbi movimentam a vila de Itaúnas, distrito do município de Conceição da Barra, a partir desta quinta-feira (16) até a próxima segunda (20). Na programação, apresentações, missa e procissões integram uma das festividades mais tradicionais do Estado por reunir diversas expressões populares, além de promover o reencontro das próprias comunidades.

A realização do evento é da Associação de Folclore de Conceição da Barra e foi contemplado pelo Edital de Chamamento Público nº 005/2019 – Cultura Popular Tradicional, da Secretaria da Cultura (Secult).

A programação (confira abaixo) começa com os ensaios gerais do grupo Ticumbi, de Itaúnas, no dia 16 (quinta-feira), e segue durante a noite inteira. Na sexta-feira (17), a partir das 08 horas, o grupo Ticumbi do Bongado desce o Rio Itaúnas de canoa com as imagens dos santos. A partir daí, as fitas coloridas do Ticumbi e o som de pandeiros e tambores embalam moradores e turistas em locais, como a Igreja de São Sebastião e a Capela de São Benedito, durante todo o fim de semana.

Curiosidade sobre o Ticumbi

O Ticumbi é um folguedo existente no Norte do Espírito Santo há mais de 300 anos, integrado somente pelos negros da região, tratando-se também de uma manifestação única no país, pois só é encontrado nesta região capixaba.

Programação:

Festa de São Benedito e São Sebastião – Encontro dos Grupos Folclóricos de Conceição da Barra, em Itaúnas.

16/01 – Quinta-feira

22h – Ensaio geral do Ticumbi de Itaúnas, no Sítio Rives

17/01 – Sexta-feira

8h – Chegada do Ticumbi de Itaúnas na Ponte.

16h30 – Fincada do Mastro de São Sebastião.

20h – Ensaio geral do Ticumbi de Bongado na comunidade de Santa Isabel.

20h30 – Reis de Boi do Mestre Antônio.

21h – Jongo de Sant’Ana Mestra Maria Amélia.

21h30 – Jongo de São Bartolomeu Mestra Dona Carmen.

22h – Jongo de Nossa senhora Aparecida Mestre Douglas.

22h30 – Reis de Boi Mestre Neném.

18/01 – Sábado

8h – Chegada do Ticumbi de Bongado Mestre Anízio na ponte.

10h – Missa a São Benedito na Capela de São Benedito.

11h30 – Ticumbi de Itaúnas Mestre João Quemode na Capela de São Benedito.

17h – Procissão de São Benedito com saída da Capela de São Benedito.

20h – Alardo de São Sebastião Mestre Lucas (1 ° Ato).

20h30 – Reis de Boi do Mestre Nilo.

21h – Jongo de São Benedito e São Sebastião Mestre Preto Velho.

21h30 – Reis de Boi de Barreiras Mestre Dito.

22h – Jongo de São Cosme e Damião Mestra Osmara.

22h30 – Reis de Bois Mestre Tião de Véio.

23h – Jongo de Barreiras Mestre Benedito.

23h30 – Grupos convidados.

19/01 – Domingo

10h – Alardo de São Benedito Mestre Lucas (2 ° ato).

10h30 – Ticumbi de do Bongado Mestre Anízio Ribeiro.

11h30 –Ticumbi de Santa Clara Mestre Ângelo Camilo.

19h30 – Grupo de Jongo Santa Isabel Mestre Isaque.

20h – Roda de Capoeira Mestre Betinho.

20h30 – Reis de Boi da Vila.

20/01 – Segunda-feira

18h – Procissão de São Benedito.

19h – Missa na Igreja de São Benedito.