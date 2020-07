Festa de Ano Novo do Rio é cancelada por conta da Covid-19

Neste sábado (25), a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que a festa de Ano Novo do Rio está cancelada devido a pandemia do coronavírus. A informação foi divulgada pela Riotur, empresa de turismo da capital.

Reprodução A festa de ano novo do Rio de Janeiro foi cancelada por conta da Covid-19





A prefeitura anunciou que a festa de Réiveillon “não viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina”.





A Riotour também afirmou que “o Réveillon não é um evento rígido e ele pode acontecer de diversas formas, que não apenas reunindo 3 milhões de pessoas na Praia de Copacabana”.

Uma nova proposta da famosa festa de Ano Novo será divulgada nos próximos dias pelo prefeito da cidade Marcello Crivella.

O novo modelo da celebração, que ainda será apresentada, será financiada 100% da iniciativa privada.

O anúncio do cancelamento do Réivellon no Rio foi feita um dia depois que a Prefeitura de São Paulo anunciar o adiamento do Carnaval 2021 na cidade.