Festa centenária de Irupi pode virar patrimônio

A tradicional Festa de São João Batista de Irupi pode se tornar patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo por meio do Projeto de Lei (PL) 721/2023, de autoria do deputado Coronel Weliton (PTB). A festa celebra o dia do santo padroeiro da cidade, em 24 de junho, desde 1911.

Na justificativa da matéria, o autor explica que essa festividade é uma das mais importantes da região por sua história e tradição, e se dá dentro do contexto das festas juninas, com fogueiras, barracas, comidas típicas e quadrilhas. O evento é organizado pela comunidade católica de Irupi em parceria com a prefeitura da cidade. “É a principal festividade da região do Caparaó capixaba. A festa está na essência da vida, na história, na cultura e na religiosidade popular”, acrescenta o autor.

A declaração de patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo é uma forma de apoiar e incentivar a festividade, levando em consideração a importância dessa tradição cultural para o Estado. A matéria será analisada pelas Comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. O autor da proposta apresentou pedido para que o PL tramite em regime de urgência.

Rodeios

Outro PL de autoria do mesmo parlamentar declara como patrimônio cultural imaterial a Federação Capixaba de Rodeio. De acordo com a justificativa do PL 708/2023, a entidade, fundada em 2022, tem sede no município de Aracruz e atua na promoção de festas recreativas para difundir a atividade esportiva de rodeios.

“Os rodeios são importantes para não deixar morrer as raízes e tradições do povo sertanejo, além de alavancar o turismo local, gerando renda para a cidade”, defendeu o parlamentar no texto do projeto, acrescentando que a federação também atua promovendo capacitações técnicas relacionadas à atividade. A matéria será analisada pelas Comissões de Justiça, Cultura e Finanças da Casa. Existe pedido de tramitação em urgência assinado pelo próprio autor.

Fonte: POLÍTICA ES