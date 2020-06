Ferrari mostra vídeo da nova SF90 Stradale com Charles Leclerc

Carlos Guimarães/iG Fiat Argo Trekking e Renault Sandero Stepway são dois hatches aventureiros automáticos que chegaram há pouco às lojas no Brasil

Tudo bem, os SUVs continuam reinando no mercado, com a maior participação nas vendas já registrada, mas vivemos em tempos bicudos e escolhas mais em conta são bem-vindas. Portanto, para quem busca um carro com algum apelo aventureiro, capaz e enfrentar ao menos trechos de terra, os hatches aventureiros voltam a ser uma opção interessante . Entre as novidades do segmento, destaca-se a versão 1.8 do Fiat Argo Trekking, que encara o rival Renault Sandero Stepway.

O Fiat Argo Trekking 1.8 ( a partir de R$ 69.990) leva mais a sério a questão de conseguir enfrentar além de apenas obstáculos urbanos. Afora os pneus de uso misto (Pirelli ATR 205/65R 15), vem com nada desprezíveis 21 cm de vão livre do solo, ante 18,5 cm do Stepway (parte de R$ 67.090). O Trekking também conta com outros atrativos, como direção com assistência elétrica, mostrador digital e configurável no painel e alguns detalhes estéticos exclusivos, tomando emprestado uma ponta do DNA da Jeep.

Mas, andando no modelo da Fiat no dia a dia não encontramos muita razão da marca ter decido lançar essa nova versão 1.8 do Argo Trekking, uma vez que a equipada com 1.3 Fire Fly é mais eficiente. Um dos únicos motivos fica por conta do câmbio automático de seis marchas, que se encaixa apenas no bem conhecido 1.8 E.torQ, enquanto não chega a nova caixa CVT, que poderá funcionar com a linha Fire Fly. De qualquer forma, o modelo da marca italiana se mostrou ligeiramente melhor na relação entre custo e benefício que o rival da Renault, mas com ressalvas.

Já começa com a configuração a ser escolhida. A mais recomendável é a que vem com o Kit Tech (R$ 3.660), acrescido da câmera de ré (R$ 1.200), o que leva o preço sugerido para R$ 74.850. Mesmo assim, ainda fica abaixo dos R$ 77.990 do Stepway intermediário, que vem com câmbio automático CVT e controle eletrônico de estabilidade entre os principais atrativos junto com o motor 1.6 Sce, mais moderno que o da Fiat. Porém, no cômputo geral, o Argo ainda continua um pouco na frente, mesmo sem ESP, que será obrigatório em todos os carros novos a partir de 2022.

Essa falta de ESP no Argo Trekking junto com os 21 cm e vão livre do solo e os pneus de uso misto acabam exigindo mais cautela em pisos escorregadios e nas curvas. Além disso, o motor 1.8 gasta mais que o ideal, fazendo 6,6 km/l de etanol na cidade e 8,6 km/l na estrada, segundo o Inmetro, ante 7,7 km/l e 8,3 km/l do Stepway . Mas, entre prós e contras, o Fiat tem relação entre peso e potência mais favorável (9,1 kg/cv ante 9,8 kg/cv) e se mostra um pouco mais ágil no dia a dia com ajuda da maior cilindrada e da caixa com conversor de torque, mais voltada ao desempenho que a CVT da Renault .

Fiat Argo Trekking e Sandero Stepway

Embora o interior do Fiat tenha visual mais arrojado e com aspecto moderno, o que inclui a central multimídia “flutuante” no painel e o mostrador digital no cluster, faltam porta-objetos mais práticos. Fica difícil guardar até o celular no apertado espaço disponível nas portas. No console central, há apenas um porta-copos, que não é dos mais generosos. E no painel, um pequeno porta-objetos serve apenas para miudezas, como o controle do portão da garagem.

No Stepway há um pouco mais de espaço, inclusive nos porta-objetos. O visual não é dos mais modernos, mas cinco ocupantes viajam sem apertos, com ajuda do entre-eixos de 2,59 m, ante 2,52 do Fiat, cujo porta-malas leva 300 litros, contra 320 litros do Renault. Em ambos, as regulagens dos bancos são semelhantes. A inclinação dos encostos é ajustada por alavancas nas laterais dos assentos, menos cômodas e precisas que as roldanas com ajustes milimétricos, com mais precisão.

No Trekking chamam atenção detalhes exclusivos, como o centro do capô estilizado, como nas versões Trailhawk da Jeep , bem como a capota e as carcaças dos retrovisores pintadas de preto brilhante. O pacote visual ainda inclui os logos escurecidos. No Stepway, as lanternas traseiras têm acabamento fumê e as rodas de aro 16 montadas em pneus 205/55 R16 (Bridgestone Turanza, na unidade avaliada) foram desenhadas apenas para a versão com apelo aventureiro.

Conclusão

O Stepway é bom para enfrentar obstáculos urbanos, como valetas e lombadas, vem com o moderno motor 1.6 SCe, porém, o Trekking 1.8 vai um pouco além disso, com mais vão livre do solo, pneus de uso misto, visual caprichado e melhor relação entre custo e benefício. Mas bem que podia ter motor mais eficiente que o E.TorQ.

Ficha Técnica – Fiat Argo Trekking 1.8

Preço: a partir de R$ 69.990

Motor: 1.8, quatro cilindros, flex

Potência (cv): 139 (E) / 135 (G) a 5.750 rpm

Torque (kgfm): 19,3 (E) / 18,8 (G) 3.750 rpm

Transmissão: Automático, seis marchas, tração dianteira

Suspensão: Independente, McPherson (dianteira) / eixo de torção (traseira)

Freios: Discos ventilados (dianteiros) / tambores (traseiros)

Pneus: 205/60 R15 (Pirelli Scorpion ATR)

Dimensões: 3,99 m (comprimento) / 1,72 m (largura) / 1,57 m (altura), 2,52 m (entre-eixos)

Tanque: 48 litros

Porta-malas: 300 litros

Consumo gasolina: 9,4 km/l (cidade) / 11,9 km/l (estrada)

0 a 100 km/h: 11,4 segundos

Velocidade máxima: 191 km/h

Ficha Técnica – Renault Sandero Stepway

Preço: a partir de R$ 67.090

Motor: 1.6, quatro cilindros, flex

Potência: 118 cv (E) / 115 cv (G) a 5.750 rpm

Torque: 16 kgfm a 4.000 rpm

Transmissão: Automático, CVT, tração dianteira

Suspensão: Independente, McPherson (dianteira) / eixo de torção (traseira)

Freios: Discos ventilados (dianteiros) / discos sólidos (traseiros)

Pneus: 205/55R 16

Dimensões: 4,07 m (comprimento) / 1,73 m (largura) / 1,50 m (altura), 2,59 m (entre-eixos)

Tanque: 50 litros

Porta-malas: 320 litros

Consumo gasolina: 11,5 km/l (cidade) / 12 km/l (estrada)

0 a 100 km/h:11,2 segundos

Velocidade máxima: 177 km/h