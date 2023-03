Ferrari Enzo com 300 km rodados e plásticos de proteção vai a leilão

Reprodução/RM Shotheby’s Maior parte das unidades da Ferrari Enzo foram fabricadas no tradicional vermelho da Ferrai, unidades de outras cores são raras e chamam atenção

Ter uma Ferrari é para poucos, principalmente se falando da Enzo , modelo criado para “suceder” a lendária Ferrari F50 e um dos superesportivos mais icônicos que já saíram de Maranello. A casa de leilões RM Sotheby’s está anunciando uma unidade da Enzo pintada em Argento (Prata) Nürburgring , sendo a única nessa cor com o interior em couro na cor “Cuoio”.

O nível de cuidado com essa Enzo é impressionante, segundo a descrição do site de leilões, boa parte dos 227 km registrados foram realizados ainda em testes na fábrica ou para a entrega do veículo, que aconteceu no Japão, mas agora está no Canadá para ser leiloado.

A exemplar ainda conta com plásticos de proteção na chave , portas e até mesmo nos pedais. Itens como manual de instruções e chave reserva estão embalados de forma que parecem nunca terem sido abertos, assim como as malas de viagem .

Reprodução/RM Shotheby’s Principal atrativo dessa unidade é a baixa quilometragem e o ótimo estado de conservação

A Enzo foi revelada no Salão de Paris de 2002 e foi desenhada por Ken Okuyama, do estúdio italiano Pininfarina e conta com chassi de fibra de carbono , além do uso do material e também Kevlar na composição de alguns painéis de carroceria.

A Enzo ainda foi responsável por introduzir uma nova geração de motores V12 da casa de Maranello. Como transmissão, o superesportivo conta com câmbio automatizado seguencial de seis velocidades.

O motor é capaz de gerar 660 cv de potência e 67 kgfm de torque, e foi aprimorado para 800 e 860 cv nas versões FXX e FXX Evo, que tinham o uso exclusivo em pista. Porém, algumas unidades acabaram sendo convertidas para uso nas ruas.

A ideia inicial era fabricar apenas 399 unidades da Enzo, mas a fabricante italiana presenteou o Papa João Paulo II com a unidade de número 400. As versões FXX e FXX Evo tiveram tiragem 30 unidades, com a última sendo presenteada a Michael Schumacher em 2006, quando o piloto se aposentou da Fórmula 1 pela primeira vez.

A Enzo ainda foi usada como base para a Maserati produzir o MC12 , superesportivo mais potente da marca até então, uma máquina que venceu os campeonatos FIA GT1 da época.

Se você leitor estiver interessado, ainda há alguns dias para poder preparar o bolso. O leilão irá começar no dia 15 de março, às 14h – no horário de Brasília -, e será encerrado no dia 17 de março, no mesmo horário. Não há ainda preço definido do modelo, mas a Enzo de número 400, a do Papa, teve lance mínimo de 2 milhões de dólares e foi arrematada por 6 milhões.

No portal, ainda há outras Ferraris disponíveis, como F40 , cotada a partir de 1,8 milhão de dólares, e uma F50 cotada a partir de US$ 4.750 milhões, então, não deverá ser nada barato arrematar a Enzo “zero km” após quase 20 anos de carinho.

Fonte: IG CARROS