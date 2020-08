Ferramenta torna comprimir PDF mais prático tanto no celular como no desktop

Centenas de pessoas procuram por “comprimir PDF” no Google todos os dias. Isso decorre principalmente da necessidade de fazer upload de documentos em plataformas online, como em sites de órgãos públicos e sites de universidades, ou também de enviar arquivos por e-mail. Como muitas dessas plataformas e serviços impõem limites de tamanho para anexos, os usuários precisam buscar maneiras rápidas para resolver o problema.

reprodução/Smallpdf Smallpdf é uma ferramenta para comprimir e converter PDF, entre outras atribuições

Compactar arquivos também é muito interessante para o próprio armazenamento local, no celular ou no computador, pois uma grande quantidade de documentos pesados acaba ocupando muita memória desses dispositivos. Por isso, quem trabalha com muitos arquivos e precisa preservar espaço na memória vai se beneficiar reduzindo PDFs.

Conhecendo essa necessidade global, o Smallpdf criou, há apenas alguns anos, sua primeira ferramenta: Comprimir PDF . Com ela, diminuir o tamanho de documentos digitais para compartilhamento ou armazenamento em dispositivos móveis ou no computador pode ser mais simples e prático do que muitos imaginam.

O site do Smallpdf funciona em todos os sistemas operacionais e navegadores, podendo inclusive ser adicionado à barra de ferramentas do navegador, graças à extensão para o Google Chrome. As ferramentas online podem ser utilizadas gratuitamente. Também é possível usá-las offline, com o programa que pode ser instalado no computador, disponível para usuários Premium.

Outro diferencial é que a tecnologia integrada da ferramenta permite o equilíbrio entre a maior taxa de conversão e a maior qualidade do arquivo. Usuários Premium podem selecionar a taxa de compressão mais forte caso precisem que seus arquivos tenham o menor tamanho possível.

A ferramenta aceita não apenas PDFs, mas também outros formatos de arquivo, como Word e Excel, por exemplo. Num primeiro momento, o documento será convertido em PDF e, em seguida, comprimido. Caso o usuário precise do arquivo no formato original, é possível usar um dos conversores do Smallpdf para reverter o processo (mantendo o tamanho reduzido do arquivo).

O site é completamente responsivo a qualquer tamanho de tela, podendo ser acessado confortavelmente pelo celular. Apps para Android e iOS também estão disponíveis na Apple Store e no Google Play.

Comprimir PDF não é a única ferramenta oferecida pelo Smallpdf. Juntar, excluir, numerar páginas, proteger arquivos com senhas, quebrar senhas e converter documentos em Word, PowerPoint, Excel, JPG e outros formatos também estão entre as funcionalidades, além da ferramenta Assinar PDF. Com o aumento pela demanda de assinaturas digitais decorrente do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, ferramentas como essa tem ajudado muitas pessoas a assinar seus documentos à distância.

É possível usufruir de um teste gratuito da versão Premium durante 14 dias, inscrevendo-se no site.