Ferraço: mandato em prol dos municípios

Aos 85 anos, Theodorico Ferraço (PP) está em seu sétimo mandato na Assembleia Legislativa (Ales), tendo sido reeleito, em outubro passado, com 20.888 votos. Político experiente, ele diz que persiste com o mesmo espírito de quando exerceu o primeiro mandato, na década de 1960: permanecer auxiliando, no que for possível os capixabas, a alcançarem seus sonhos.

“Continuo sendo um político que, graças a Deus, todo mundo sabe e me conhece, sou um homem de palavra. Não vou mudar em nada a minha vida pública, manterei meu compromisso sincero de defender o povo do Espírito Santo”, afirma.

Pai de quatro filhos do primeiro casamento, a família do parlamentar traz a política na veia: sua atual esposa, Norma Ayub (PP), é deputada federal, e um dos seus filhos é o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB).

Advogado por formação, ele tem uma longa trajetória na política espírito-santense. Foi prefeito de sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, por quatro vezes; deputado federal em três oportunidades; e secretário de Estado em duas ocasiões.

O deputado conta que nem nos momentos de folga consegue descansar totalmente, pois fica pensando nos sonhos que ajudou a construir e naqueles que não puderam se concretizar por algum motivo. Dentre eles, o asfaltamento de estradas rurais de Cachoeiro e região, uma nova ponte em Guarapari e o término das obras do hospital da cidade.

“Devemos deixar claro, sempre, que o parlamentar não tem recursos em mãos, nem faz obras. Ele reivindica”, diz. Ferraço ainda cita como desafios para o Espírito Santo, nos próximos quatro anos, a melhoria da saúde, da segurança e da educação, e promete que vai prosseguir fiscalizando o gasto do dinheiro público nessas áreas.

Bandeiras

Questionado sobre quais serão suas bandeiras no mandato que se inicia, o deputado fala em realizar “os sonhos dos excluídos”. “Excluídos a que me refiro são tanto a população quanto os municípios que ainda não puderam realizar as suas obras e seus grandes sonhos de ver construídos hospitais para atenção à saúde, que ainda é o grande desafio que nós temos hoje no Espírito Santo e no Brasil”, ressalta.

Já a respeito de propostas legislativas, Ferraço explica que projetos de sua autoria em andamento serão todos reativados na próxima Legislatura e que gostaria que eles fossem colocados em votação no Plenário. “Três deles são da maior importância, sendo um sobre a reforma interna dessa Casa, mas ainda continuam parados nas mãos de assessores legislativos”, esclarece.

Relação com o Executivo

Segundo o parlamentar, o fato de seu filho ser o vice-governador não altera em nada a relação com o Poder Executivo estadual. “Do meu filho, Ricardo Ferraço, posso te garantir que ele sempre será tratado como filho e ele sempre vai me tratar como pai. Nós não iremos misturar o laço familiar com a política”, enfatiza. Ele espera que o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) trabalhe junto com o Poder Legislativo em prol da população capixaba.

Ferraço já foi presidente da Assembleia em três oportunidades. Nesta Legislatura, afirma que não tem aspiração de ocupar qualquer cargo nas comissões permanentes. Contudo, frisa que gostaria de ver tais colegiados preenchidos conforme a constituição das bancadas partidárias, sem interferências políticas, permitindo, assim, que todos os deputados possam exercer seus respectivos mandatos de maneira plena.

“Eu vou lutar e acredito que todos devem participar em igualdade de condições. Privilégio aqui na Assembleia não pode existir. A situação tem que ser igual para todos, não vamos mais voltar ao passado, vamos pensar para frente. E é isso que eu desejo para a nova Legislatura”, finaliza.

