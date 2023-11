Ferraço cobra melhorias para a saúde no sul

Socorro urgente para a Santa Casa de Misericórdia e para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), ambos em Cachoeiro de Itapemirim, foi o apelo do deputado Theodorico Ferraço (PP) dirigido ao secretário de Estado da Saúde (Sesa), Miguel Paulo Duarte Neto, nesta terça-feira (21), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales).

O deputado progressista informou que no Hifa há uma fila de espera de mais de um ano e pelo menos 800 pacientes aguardando atendimento especializado de neuropediatria. Segundo ele, os pais estão desesperados, sabendo que seus filhos têm problemas neurológicos. Ferraço sugeriu que a Comissão de Saúde da Ales e a liderança do governo na Casa também reforcem o convite ao titular da Sesa para que visite o hospital.

Ferraço convidou o secretário para ter ciência da situação do hospital para “quem sabe, fazer uma verdadeira [operação de] emergência de consultas, de atendimentos, a fim de trazer tranquilidade aos pais e famílias que estão há quase um ano ou mais de um ano esperando por essa consulta”, reiterou.

Com relação à Santa Casa de Misericórdia, ele lembrou que a instituição filantrópica tem dívida de mais de R$ 100 milhões. A Santa Casa atende os casos de emergência de todo o sul do estado e, conforme apontou o deputado, está superlotada.

Ferraço estendeu o convite para que o secretário de Saúde igualmente faça uma visita à unidade e observou que a superlotação acaba gerando mais custos públicos porque o paciente fica mais tempo internado, já que não há atendimento imediato.

Fotos da sessão

Água e educação

Outros deputados também fizeram reivindicações, como Coronel Weliton (PTB), que voltou a cobrar solução para a falta de água em Conceição de Castelo, também no sul do estado.

O parlamentar ainda relatou que na ES-185, em Ibitirama, moradores que vivem na beira da estrada da comunidade São Francisco estão sofrendo com a inundação por causa da drenagem da água da chuva que invade o interior das residências situadas abaixo do nível da via.

Já o deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) chamou a atenção para a possibilidade de a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rosa Maria Reis, em Porto Belo, Cariacica, vir a ser municipalizada.

Com a medida, mais de 200 alunos teriam que ser transferidos para outra escola, em outro bairro, onde seria oferecido o ensino médio. Esmeraldo pede que a escola permaneça com as mesmas características de ensino fundamental e médio para evitar a transferência e possíveis problemas para os pais.

Fonte: POLÍTICA ES