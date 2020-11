Fernando Zor faz tratamento capilar em clínica paulistana

Divulgação/Gabriel Gardinni Mileide Mihaile





Jericoacoara — para seus apaixonados, apenas Jeri —, no Ceará, considerada uma das praias mais belas do mundo, serviu de cenário para o mais recente trabalho protagonizado pela influenciadora digital Mileide Mihaile . Trata-se da nova coleção da Sheila Cintas, composta por camisetas, cintas modeladoras (derivadas do corset) e até maiôs, que, ajustados ao corpo, servem para afinar a cintura no momento do uso.

“Estamos no paraíso do Brasil fotografando e empoderando ainda mais, nós, mulheres”, vibrou Mileide, enquanto se preparava para trocar de produção e dar sequência ao ensaio feito por Gabriel Gardinni, que, aliás, foi realizado nesta segunda-feira (9) e acompanhado de perto pela idealizadora da marca, Sheila Carvalho.

“Nossa embaixadora é um verdadeiro furacão e representa beleza e autoconfiança para as mulheres”, avaliou a empresária, minutos antes de ressaltar que as peças já fazem parte do look e do guarda-roupa feminino, porém sem aquele aspecto antigo. “O propósito agora é exaltar ainda mais as curvas”, completou.