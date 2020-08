Fernando & Sorocaba, Calcinha Preta e mais: lives do fim de semana

Dom Pedro (Caio Castro) e Leopoldina (Letícia Colin) saem para caçar e parecem estar felizes juntos. Domitila (Agatha Moreira) se esconde atrás de um mato e vê os dois de longe. Eles se beijam, e a amante chora. Ela até engatilha uma arma, mas logo desiste da ideia, no capítulo deste sábado (22).

Divulgação Para defender Leopoldina, Dom Pedro atira contra Domitila, em Novo Mundo





Depois, sem perceber, pisa em um galho e Pedro (Caio Castro), instintivamente, atira em direção ao ruído, pensando que é um animal. Domitila (Agatha Moreira) é atingida no ombro esquerdo e cai no chão!

Em outro núcleo de “Novo Mundo”, Greta (Julia Lemmertz) provoca Diara (Sheron Menezzes) e acerta com Egídio (Márcio Vito) a transferência da cunhada para um convento. Sebastião (Roberto Cordovani) decide usar Idalina (Dhu Moraes) para punir Matias (Renan Monteiro).

Cosette (Heloisa Perissé) se hospeda na taberna e escolhe Elvira (Ingrid Guimarães) como camareira. Greta (Julia Lemmertz) confessa seus crimes a Wolfgang (Jonas Bloch). Peter (Caco Ciocler) sente os mesmos sintomas e Amália (Vanessa Gerbelli) descobre que eles foram envenenados. Anna (Isabelle Drummond) tem uma ideia para salvar Idalina (Dhu Moraes).





No final do capítulo, Patrício (André Dias) pede para trabalhar para Domitila (Agatha Moreira), e Leopoldina (Letícia Colin) o expulsa do palácio. Greta (Julia Lemmertz) invade o quarto de Wolfgang (Jonas Bloch) e atenta contra ele. Pedro (Caio Castro) e Bonifácio (Felipe Camargo) se desentendem, e o ministro abandona o cargo.