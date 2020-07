Fernando anuncia término com Maiara: “Nossas crises desgastaram”

O romance de Maiara, dupla de Maraísa, e Fernando Zor, dupla de Sorocaba chegou ao fim, mais uma vez. Neste sábado (18), o cantor usou as redes sociais para anunciar que os dois estavam passando por diversas crises e foi isso o que motivou o fim da relação com a sertaneja.

Reprodução/Instagram Maiara e Fernando Zor

“‘Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu’. E Deus tem o tempo certo pra cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida”, começou Fernando com o texto publicado em seu Instagram.

Leia também

“E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá! Fernando”, completou ele.

Maiara ainda não comentou sobre o fato.