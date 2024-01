Fernanda Paes Leme fala de mudanças durante a gravidez

Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme desabafa sobre os desafios da maternidade





A apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou com seus seguidores no quadro “Mó Grávida” , via Instagram, como está sendo sua gravidez e os processos de mudanças na rotina, nesta segunda-feira, (22).

Segundo a atriz, ela disse que está passando por mudanças internas e externas e por desafios durante a gestação. “São muitas mudanças que estão me cercando, e mudou tudo aqui dentro, e aqui fora também. E ao meu redor, espaços físicos, casas, ambientes. E claro que isso vai fazendo com que a gente se sinta um pouco indefesa. Estou exagerando um pouco, talvez, fugindo das coisas. É como se muita coisa fosse desencadeando e eu perdi o controle da minha vida”, disse.

Fernanda comentou que não é mais a mesma pessoa que costumava ser antes, principalmente agora que será mãe de Pilar , fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio .

“Estou virando outra pessoa e a pessoa que estou me tornando, é a que eu preciso ser? Para ser mãe, um monte de coisas que você precisa ser, nunca foram exigidas antes. Aí, de repente, você se pergunta: ‘Eu não sou assim. Não era. Mudanças são bem-vindas, mas outras não são. Às vezes me sinto presa, em outras horas, livre. E essa pessoa que estou me tornando agora precisa ser cada vez mais paciente”, desabafou.

A artista revelou que sente que há a necessidade de se tornar mais paciente no processo de gravidez , deixando seu lado mais durão. “Estou flexibilizando a imagem de durona. Está quase todo mundo na corda bamba comigo, muitas relações sendo revisitadas, ponderadas e também deletadas. Se não a gravidez, não me transformaria assim, desse jeito. A maternidade é aquele clichê da viagem só com passagem de ida e que, por muito tempo, foi romantizada”, contou.

Além disso, a apresentadora relatou as mudanças físicas que sofreu em seu corpo na gestação e refletiu sobre o reconhecimento diante o espelho. “Tudo está com um peso maior, inclusive eu. O quadril alargou muito, os peitos estão imensos. A minha bunda… Como ela cresceu, e muita celilute. Tudo vai mudar e não estou só falando dos padrões de beleza, mas de coisas hormonais, de como se reconhecer no espelho (…). Essa é a minha gravidez, o meu relato, as minhas mudanças até aqui”, finalizou.

