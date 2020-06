Fernanda Machado relata complicação no parto que a fez perder o útero

A atriz Fernanda Machado deu à luz Leo no último domingo (31) em uma maternidade na Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar da felicidade de ter em seus braços o seu segundo filho, a atriz sofreu com muitas complicações durante a gestação e também no parto. Uma delas fez com que ela perdesse o útero.

Fernanda Machado





“Foi um parto difícil, com um susto e tanto, e dessa vez, sem meus pais por perto, sem minha sogra e meu sogro por perto, para nos apoiar. Mas com a graça de Deus, o susto passou e agora, eu e meu amorzinho estamos bem. ???? Ele chegou numa data especial, no dia do aniversário da vovô Becky, que infelizmente não está mais entre nós, mas que com certeza se faz presente de outras maneiras… Vovó Nice e Vovô Nando, também se fizeram presentes, mesmo estando no Brasil, orando muito por nós.”, desabafou Fernanda no Instagram, anunciando que Leo acabava de chegar ao mundo.

Em outra postagem, a atriz explicou melhor o que aconteceu e que, apesar de triste por não poder engravidar novamente, é extremamente grata pelos seus dois filhos. “Fui para minha cesárea por conta da placenta prévia e logo após o nascimento do Leo tive uma hemorragia, a médica descobriu que minha placenta além de prévia era também acreta, ela cresceu colada na parede do útero, e depois de todas as tentativas pra salvar meu útero, perdi muito sangue e a médica me explicou que pra salvar minha vida, ela teria que remover meu útero .”