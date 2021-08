Fernanda Keulla se frustra com doc sobre a vida de Cristiano Ronaldo: “Decepção”

Diogo Yanata/Divulgação Fernanda Keulla





Fernanda Keulla, que venceu a décima terceira edição do “Big Brother Brasil”, comandou o “Vídeo Show” e o “Rede BBB” e acabou de estrear a série “Perrengue Love”, no IGTV, mostrou que é gente como a gente. Admiradora do trabalho de Cristiano Ronaldo, ela não escondeu o descontentamento com o documentário do craque português.

Ao afirmar ser superfã dele, reclamou que “Ronaldo”, da Netflix, não traz muitas informações. “Nem os melhores gols, nem o que come, nem como treina, nem um depoimento dos treinadores, nem a rotina de disciplina que é tão famosa, nem uma namorada. Eu estou frustrada”, começou dizendo a mineira por meio do Twitter.

Depois, ao dar de cara com a mensagem de uma usuária que tinha o mesmo pensamento que o dela, continuou o desabafo: “Juro, fiquei com raiva demais. E aquele final que está todo mundo esperando a premiação ‘Bola de Ouro’, a família etc., e já corta pra ele comemorando com o troféu no avião? Como assim não passou o anúncio? A cara do robozinho ouvindo o nome do pai?”.

Outro desapontamento, segundo a ex-BBB, foi não ter uma declaração do argentino Lionel Messi, com quem Cristiano já disse ter uma relação cordial. Em recente entrevista à Movistar TV, da Espanha, afirmou que “sempre nos tratamos bem. Sabemos que, no futebol, as pessoas gostam de ver uma rivalidade para o espetáculo” . “Não tem perdão! Revoltada”, escreveu Keulla, entre risos.

Fila do gargarejo

O cantor Carlos Navas prestigiou o espetáculo da amiga Vanessa Jackson, que lotou o Bourbon Street Music Club, na zona sul de São Paulo, na noite desta sexta-feira (30). Com ele, o também cantante Roberto Seresteiro. Vale lembrar que os três foram colegas de painel de jurados na terceira temporada do reality show “Canta Comigo”, apresentado por Rodrigo Faro na RecordTV. “Não há frio que resista ao vozeirão aveludado de Vanessa”, declarou o intérprete durante rápido bate-papo com o iG Gente .

Uhu, Nova Iguaçu

Augusto Vargas, que pode ser visto na reprise da novela “Prova de Amor”, da RecordTV, como o advogado Saulo, posou ao lado do seu pai, que tem o mesmo nome, para a campanha “Top e Vip é ser solidário”, que tem o objetivo de arrecadar agasalhos e cobertores para serem doados para instituições sociais, que atuam na maior cidade da baixada fluminense.

O ensaio foi realizado em lugares considerados patrimônios culturais para os iguaçuanos. “Aproveitando que é o mês dos pais, fotografei com o meu, e foi uma delícia. Ele ficou muito emocionado com a experiência, que certamente marcará as nossas vidas”, destacou o ator e subsecretário de Cultura de Nova Iguaçu, frisando que as imagens estarão expostas no TopShopping.

















Novidade musical

Filho de Fauzi Beydoun, líder da banda Tribo de Jah, João Victor Beydoun acaba de lançar “Irie” nas principais plataformas de streaming. Em contato com o site, o artista de dezesseis anos explicou que o processo de composição aconteceu por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Foi a forma que encontrei de me desconectar do mundo e me libertar, até conseguir voltar a sentir o chamado ‘irie’, expressão jamaicana que traz como significado o sentir-se bem, sem preocupações, livre, calmo e tranquilo”.

Por fim, mas não menos importante, o single, que dá nome ao EP de estreia, previsto para ainda este mês, chegou acompanhado de videoclipe, assinado por Tiago Lima Produções, já disponível no YouTube.









































Novos voos

No ar como o Rafael de “Topíssima”, que está sendo reapresentada na RecordTV, Marcelo Filho é mais um nome confirmado no elenco da sétima e última fase de “Gênesis”, a José do Egito.

“É o meu primeiro trabalho em uma trama bíblica, nunca tinha vivido essa experiência, com caracterização e ambientação menos contemporâneas, e isso foi maravilhoso! São duas linguagens e personagens completamente diferentes, o que é ótimo para nós, atores”, disse ele, lembrando que a emissora disponibilizou encontros com historiadores e autores. Tudo isso sem esconder a ansiedade para a estreia.

Evento concorrido

Considerada uma das maiores produtoras do país, a Love Funk se juntou à ONErpm para realizar a primeira edição do “Oscar do Funk”, na Mansão Luca, em São Paulo, e homenagear os artistas que estão no topo da parada.

Cria do consciente e dono de hits como “Obrigado Deus”, “Eu Achei”, “VT Tá na Bota”, “Giro Loko” e “Mandrake Chavoso”, MC Paulin da Capital abocanhou vários discos de ouro, platina e platina duplo pelos milhões de streams nas plataformas digitais.

Além dele, nomes como MC Lipi, MC Magal, DJ GM, MC Dricka, MC Henny, MC Andressinha, MC Lele JP, MC Neguinho do ITR e MC Nathan ZK também brilharam na premiação. Na apresentação, Sebah Vieira e Vivi Fernandez.

Programação especial

A igreja católica dedica o mês de agosto às vocações. Seguindo essa temática religiosa, os longas-metragens que serão transmitidos pela TV Aparecida retratam a vida de alguns santos, como José, pai de Jesus, e Maria Madalena, e trazem histórias de pessoas que se dedicaram à espiritualidade.

As exibições acontecerão dentro do “Cine Família”, aos domingos, às 15h, e na “Tela de Sexta”, às sextas-feiras, 21h15. Mas não acabou, não. Faz parte do pacote o inédito “Madre Cabrini”, que se passa no final do século 19 e é estrelado por Cristina Odasso, Lucia Caporaso e Francesco Buttironi, entre outros artistas italianos.