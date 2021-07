Fernanda Keulla narra passagens de sua trajetória amorosa em “Perrengue Love”

Diogo Yanata/Divulgação Fernanda Keulla





As quintas-feiras terão um aspecto diferente no IGTV e Instagram Reels de Fernanda Keulla, que venceu a décima terceira edição do “Big Brother Brasil” e comandou o “Vídeo Show” e o “Rede BBB”, na Globo.

É que a mineira acabou de estrear a série “Perrengue Love”, cuja intenção é abordar temas como conseguir “um relacionamento de alto valor” ou “parar de ser enrolada”, para citar alguns, harmonizados com humor e profundidade.

Diogo Yanata/Divulgação Fernanda Keulla





Ao mencionar a nova empreitada, ela não escondeu a felicidade por ter sido escolhida para comandar o projeto, deixando claro, inclusive, que os episódios “não trazem só questões pessoais, mas também gerais, já que todo mundo adora falar sobre o assunto”.

Mais do que isso, revelou que a sua vida a dois sempre foi versada em rodas de amigos e que “os términos, as paqueras e os dates são um verdadeiro entretenimento à parte”.

Você viu?

Diogo Yanata/Divulgação Fernanda Keulla





O mood do programa, que conta com produção da Mynd, direção de Kíria Meurer e patrocínio do Instagram, é o pop art, com referências do artista Andy Warhol, cenários virtuais e até uma piscina de bolinhas, a “piscina da mágoa”, como fez questão de frisar.

Entre os primeiros convidados, estão a cantora sertaneja Naiara Azevedo, a ex-“Chiquitita” Cinthia Cruz e o influenciador cearense Yarley Ara, que ficou famoso por causa do bordão “trava na beleza”.