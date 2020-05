Fernanda Concon “janta” o Ministro da Educação em vídeo criticando o Enem

A ex-BBB Marcela Mc Gowan entrou no reality show da Globo como uma médica ginecologista, mas antes disso ela trabalhou como modelo e, nessa época, ela sofreu com distúrbios alimentares. No período em que modelava, a loira ganhou um concurso, virou capa de revista e até chegou a trabalhar em Miami, nos Estados Unidos, mas deixou claro que nem tudo foi glamour.

Marcela Mc Gowan falou das dificuldades que enfrentou como modelo





“Eu era mais magra do que sou hoje, só que sempre tive o quadril largo e isso me atrapalhava em alguns trabalhos. Sofri muitas cobranças e aí comecei a não ter uma relação muito legal com a alimentação. Tive problemas com a comida e desenvolvi alguns transtornos alimentares que só não agravaram porque a minha mãe sacou e me incentivou a fazer vestibular para medicina”, revelou Marcela em uma live do jornal O DIA na última quarta-feira (13).

A médica foi uma das participantes do ” BBB 20 ” e ainda está se acostumando com assédio que vem recebendo fora da casa – mesmo em meio a pandemia. “É muito louco, mas eu procuro lidar da maneira mais natural possível e me conectar com todas as pessoas que se identificaram comigo”, declarou.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Marcela disse que é bissexual e contou que, agora, tem recebido mais cantadas do público feminino do que do masculino. “Meus flertes com as mulheres antes eram só por aplicativos e quando eu dava brecha. Agora só recebo flertes femininos no meu direct. Não respondo, mas estou vendo todos”, comentou a ex-BBB .