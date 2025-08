Fernanda Campos é eleita a maior maria-chuteira do Brasil

Ranking tem Mulher Melão, Andressa Urach e Key Alves

Ex-affair de Neymar e criadora de conteúdo adulto, a ex-A Fazenda, Fernanda Campos acaba de ser coroada pelos internautas como a maior maria-chuteira do Brasil.

Promovida pela agência Explodiu BR, a eleição movimentou as redes sociais com mais de 46 mil votos em duas etapas. Na primeira, o público pôde indicar livremente suas favoritas, e na segunda, votou entre as mais mencionadas.

O resultado? Um verdadeiro hall da fama das musas do futebol — com nomes polêmicos, sedutores e cheios de história com jogadores famosos. Confira o Top 8 e os motivos de cada uma estar na lista.

Fernanda Campos

A influencer chocou o público ao confirmar seu affair com Neymar Jr., que na época traiu a namorada. Depois disso, se lançou nas plataformas +18, passou a faturar mais de R$ 100 mil com seus vídeos íntimos, esteve no reality ‘A Fazenda’ e ganhou a atenção de outros jogadores. Ela inclusive já expôs mensagens com craques do São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E mais recentemente uma curtida do jogador Vini Jr.

Mulher Melão

Veterana nas manchetes, Renata Frisson, a eterna Mulher Melão, já contou que teve romances com jogadores. Conhecida por seu rebolado, declarações ousadas e figurinos quase inexistentes, Melão virou símbolo sexual e presença garantida em listas desse tipo.

Key Alves

Ex-BBB, atleta e influencer, Key viveu um romance com o lateral Piquerez, do Palmeiras. Além disso, ela é conhecida por suas provocações e frases picantes nas redes, o que só aumentou seu apelo entre os boleiros.

Andressa Urach

Rainha da polêmica, Andressa já foi “Miss Bumbum”, teve encontro com o jogador Cristiano Ronaldo (segundo ela mesma revelou) e viveu altos e baixos entre a fé e o fetiche. Hoje empresária e criadora de conteúdo +18, ela continua sendo ícone entre os fãs de futebol e caos.

Dani Sperle

A musa das transparências ousadas e do Carnaval já namorou com o craque Adriano Imperador e virou destaque por aparecer em eventos com roupas para lá de provocantes. Musa de escolas de samba e figura carimbada em revistas masculinas, Dani também ficou conhecida por desfilar com o menor tapa-sexo.

Brida Nunes

Atriz pornô e ex-atriz das pegadinhas, Brida ficou conhecida após rumores de envolvimento com jogadores da Série A e por fazer lives picantes citando nomes de craques. Com jeito provocador, ganhou seu espaço no ranking por ser a nova queridinha dos boleiros.

Joana Machado

Ganhadora de “A Fazenda”, ex-namorada do polêmico Adriano Imperador, Joana virou símbolo da mulher barraqueira e intensa que conquista o coração (e a paciência) dos jogadores. Até hoje é lembrada como uma das histórias mais caóticas e inesquecíveis dos bastidores do futebol.

Sabrina Ferreira

Estreante no mundo adulto e prima de Fernanda Campos, Sabrina já chegou chamando atenção ao declarar que também teve envolvimentos com atletas e que a tara por “jogador futebol corre na família”. Com estreia marcada nas plataformas +18 e postura ousada, ela ganhou a atenção dos curiosos e ensaia agora uma collab com a prima.