Férias escolares: 5 dicas para manter o bem-estar dos pequenos

As férias escolares são um momento muito aguardado pelas crianças, proporcionando um merecido descanso após um período intenso de estudos. Não apenas desejadas, são essenciais para o desenvolvimento humano e tão importantes quanto os dias em sala de aula. Pesquisas mostram que o período de afastamento das obrigações diárias é crucial para a manutenção do bem-estar e de picos de estresse, contribuindo ainda para o aumento da capacidade de aprendizado.

De acordo com a médica da área de Pediatria da rede AmorSaúde, Laís Azevedo, as férias escolares são importantes também para que as crianças vivenciem a rotina domiciliar com suas famílias, já que durante todo o ano letivo elas passam mais tempo na escola do que em suas próprias casas. “O período é importante para diminuir o tempo de estresse e proporcionar mais diversão e flexibilidade”, fala a profissional que atende em unidades de Pernambuco.

No entanto, para os pais e cuidadores pode ser desafiador garantir que esse tempo seja não apenas divertido, mas também benéfico para o desenvolvimento e bem-estar dos pequenos. Para isso é necessário encontrar o equilíbrio entre atividades recreativas e educativas, proporcionando um ambiente saudável e enriquecedor. A seguir, confira cinco dicas dadas pela médica Laís Azevedo para que as crianças possam aproveitar ao máximo esse período tão especial.

1. Para aprender brincando

Incentivar a criança a engajar-se em atividades fora da rotina cotidiana é uma importante fonte de aprendizado, já que despertam os sentidos e produzem memórias. “É interessante a prática de algum esporte que a criança goste, participar de brincadeiras com a família, assistir a um filme, fazer programações e passeios para desopilar a mente e construir memórias”, indica a profissional. Inclua também na lista visitar museus, experimentar novas comidas e fazer trabalhos manuais.

Uma dica é inscrever as crianças em cursos de verão, passeios guiados ou acampamentos que interessem a elas. Isso pode incluir esportes, artes, música, dança, ciência, entre outros.

2. Incentivo ao hábito da leitura

Para garantir que as férias escolares sejam não apenas um período de diversão, mas também uma oportunidade valiosa para o crescimento e a qualidade de vida das crianças, é interessante incentivar a leitura, visitando a biblioteca local para encontrar livros adequados à idade e estabelecendo um tempo diário para leitura em casa.

“Nos dias atuais, infelizmente a grande maioria das crianças está vivendo um ciclo vicioso em tablets, celulares e telas no geral. É importante os pais estimularem a leitura de um livro com alguma história interessante que prenda a atenção”, indica a médica.

3. Socialização: como é bom construir laços

Férias é um momento de encontros promovidos por festas em família e brincadeiras com amigos, e a interação social é essencial para o desenvolvimento emocional e a construção de habilidades sociais nas crianças. “Mostre para as crianças a importância da união com seus papais, tios, avós, primos e como é bom compartilhar momentos”, diz Laís.

Planeje atividades que envolvam membros de diferentes faixas etárias para promover a interação entre as gerações, a exemplo de jogos e competições amigáveis que estimulem a participação de todos. “Incentive os mais jovens a se envolver com os mais velhos em suas atividades e vice-versa”, aconselha.

A médica indica também que os pais incentivem a criança a chamar algum amigo para brincar junto em casa.

4. Rotina de sono e alimentação

Férias é tempo de brincar, relaxar e descansar. Sendo assim, nada melhor do que manter uma rotina diária equilibrada, com alimentos saudáveis e sono de qualidade. Para isso, os pais ou responsáveis devem tentar manter horários regulares para as crianças acordarem e irem para a cama, mesmo que sejam um pouco mais flexíveis do que durante o período escolar.

“Estabeleça uma rotina relaxante antes de dormir, como proporcionar um banho quente à criança, ler um livro e contar boas histórias para seu filho. Por outro lado, evite o uso de dispositivos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir, pois a luz azul pode atrapalhar o sono”, diz Laís.

5. Flexibilidade na medida

O cotidiano mais flexível reduz o estresse, mas uma total mudança da rotina pode trazer consequências negativas, como má alimentação, sono de péssima qualidade, tédio e muito tempo de tela.

As dicas aqui são planejar uma variedade de atividades divertidas e estabelecer horários e limites para o tempo gasto em dispositivos eletrônicos, como tablets, computadores e televisão. Como já citado antes, cursos e oficinas de verão são uma excelente forma de ocupar o tempo livre das crianças de forma educativa. Por outro lado, ocupar toda a agenda da criança, como no período letivo, pode gerar ansiedade e estresse. “Permita que a criança tenha tempo livre para brincar e exercitar a imaginação”, aconselha Laís Azevedo.

