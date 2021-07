Reprodução: Alto Astral Férias em casa: 5 atividades para fazer com os filhos

Se antes as férias escolares eram sinônimo de crianças em casa, atualmente as coisas são um pouco diferentes. Mesmo durante o ano letivo, os alunos permaneceram em seus lares estudando de maneira remota, devido à pandemia da Covid-19.

Agora, embora os filhos continuem sem sair de casa, o tempo livre é bem maior e, independentemente do cenário, é fato que a criançada espera um pouco de diversão nesses dias longe da escola, não é mesmo?

Sendo assim, haja criatividade para buscar garantir a alegria dos pequenos considerando tantos fatores restritivos, como o distanciamento social, o orçamento curto, a falta de tempo e por aí vai.

Mas, fique calmo(a), ok? Você não está sozinho(a) nessa! Para ajudar nessa jornada de férias em casa que parece quase impossível, o aplicativo infantil e educativo PlayKids App e a Leiturinha — maior clube de assinaturas de livros infantis do Brasil — listaram 5 dicas de atividades fáceis e super divertidas para fazer com os filhos e animar as férias! Confira!

1 – Pintura livre

Os desenhos e pinturas estão muito presentes durante a infância, porque estimulam a imaginação e a criatividade das crianças. Para realizar a atividade, qualquer material de pintura poderá ser usado, como lápis de cor, tintas (verifique se não são tóxicas e opte ainda pelas versões laváveis), giz de cera, entre outros. O suporte da grande obra de arte podem ser folhas sulfites, retalhos de papel, telas, desenhos gratuitos para serem impressos ou até mesmo camisetas que não são mais usadas. Só cuidado com as paredes, ok?

2 – Dançar

Além da diversão, é importante lembrar que as férias não devem ser sinônimo de ficar parado. É extremamente importante que os pequenos continuem se mexendo, seja como for! A dança pode suprir essa necessidade de exercício e trazer o bônus da diversão. A família inteira pode entrar na brincadeira e dançar junto, obtendo benefícios como o fortalecimento da musculatura, melhoras na postura, consciência corporal e aumento da flexibilidade. No app da PlayKids você encontra o Shake Shake, um programa musical perfeito para isso!

Você viu?

3 – Teatro de fantoches

Apesar de ser uma brincadeira muito antiga, dar vida aos fantoches continua fazendo muito sucesso entre a criançada. A atividade estimula a imaginação por meio da contação de histórias, amplia o vocabulário ao ouvir novas palavras, trabalha a concentração e atenção e, sobretudo, pode ensinar lições e valores morais através dos contos. Uma caixa pode servir como palco e os personagens podem ser feitos a partir de materiais do tipo retalhos, papeis, recicláveis ou impressos em páginas da internet, como o Leiturinha.

4 – Festa do pijama

Festa sem sair de casa? Sim! A diversão começa desda a organização desse evento, incentivando as crianças a participarem do preparo das comidinhas , da arrumação e decoração e da escolha das atividades, como histórias, músicas e brincadeiras. Então, afaste os móveis, traga colchões, travesseiros e cobertas, capriche no cardápio e tenha uma noite em família super divertida!

5 – Faça você mesmo

Os famosos DIY também podem ser feitos pela criançada. Incentivar práticas manuais, além de entreter os filhos, ajuda na capacidade motora e criativa. Vocês podem customizar roupas, fazer brinquedos, cartazes, entre muitas outras opções. Para ter mais ideias, vale procurar alguns tutoriais de “faça você mesmo infantil” no Youtube ou acessar o aplicativo da PlayKids.

Fontes: PlayKids App é o aplicativo educativo infantil mais baixado no mundo, oferece vídeos, livros, jogos e atividades; Leiturinha , o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil.