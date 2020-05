Feriadão: cidades do litoral adotam barreiras para evitar turistas de São Paulo

Creative Commons Praia de Peruíbe é uma das que vai ter acesso restrito após decisão judicial





As cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo , estão se organizando para criar bloqueios e impedir que turistas da capital paulista façam um deslocamento em massa durante o megaferiado determinado pelo prefeito Bruno Covas. Os municípios litorâneos pediram apoio ao Governo do Estado para reforçar os bloqueios, além disso, a Justiça determinou qu epelo menos 5 praias paulistanas tivessem acesso restrito entre os dias 20 e 25 de maio.

Santos terá operação de controle do acesso à cidade 24 horas por dia, a prefeitura de Guarujá seguiu a mesma linha e pediu autotrização do Governo do Estado para ampliar a barreira sanitária que já mantém desde o final de março.

São Vicente vai montar um esquema especial de bloqueio nos acessos à cidade, já Bertioga decretou a suspensão de atividades fisícas em praias, rios e mar, conforme orientações do decreto Nº 3.380 de 19 de maio de 2020.

O Governo do Estado disse ter realizado videoconferência com os Secretários de Estado Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), João Octaviano (Logística e Transportes) e Vinicius Lummertz (Turismo) paragaratir apoio aos 9 municípios da Baixada Santistas reforçando as barreiras sanitárias. O Governo diz estar preocupado com o aumento de deslocamento em direção ao litoral.