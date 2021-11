Redação João Bidu Feng Shui: entenda o que é o baguá e para que ele serve

O baguá é utilizado no Feng Shui como um mapa de energia e harmonização dos ambientes. Isso porque cada espaço desse elemento, de formato octogonal, indica uma determinada área da vida e, consequentemente, do local em que vivemos.

Desenvolver essas áreas permite maior autoconhecimento , sucesso financeiro e até melhora o astral do lar e das pessoas que ali convivem. Portanto, aprenda como aplicar o baguá para equilibrar os campos de energia da sua casa.

O que é baguá?

Cada lado do baguá é chamado de “guá” e representa um aspecto da vida. Por ter significados diferentes, cada guá tem a sua própria cor, forma e elemento. Se você quiser utilizar o baguá no seu lar, o ideal é riscar esse mapa na planta baixa da casa. Também é possível harmonizar cada cômodo, por exemplo, o quarto, com o auxílio do baguá.

Significado dos guás

Centro do baguá

A região central desse mapa é onde ocorre a conexão entre os oito guás. Nessa área está localizado o ponto de equilíbrio da energia da casa e isso afeta diretamente a harmonia de todas as outras partes. Portanto, utilize, nesse local, as cores marrom, terra, laranja e amarelo. A decoração também precisa ser completada com itens de madeira.

Trabalho/carreira

As cores dessa área são o preto e tons escuros e seu elemento é a água. Isso mostra que o princípio dessa energia tem relação com o movimento das ideias. Sua vida e o cotidiano podem ter mais fluidez se esse guá estiver em harmonia. Procure colocar nessa área objetos mais escuros ou itens que tenham relação com o elemento água, como uma fonte, por exemplo.

Espiritualidade

Nessa área, as cores ideais são violeta, azul e verde, e o elemento regente é a terra. O solo é o campo do desenvolvimento e cultivo das plantas e o mesmo vale para esse guá. A sabedoria é o principal fator desse espaço, então procure reservar esse ambiente para o aprimoramento do intelecto, do autoconhecimento e da clareza mental. A espiritualidade também é desenvolvida quando corpo físico e mental se conectam com as energias ao redor.

Família

Busque decorar esse local com objetos de cores verde e azul, e coloque itens de madeira por essa área. Essas decorações fortalecerão a energia desse guá, que está ligado aos laços da família. O núcleo familiar é uma poderosa ferramenta de ação contra os malefícios da vida, portanto, preserve essa região para que outras áreas da vida sejam bem sucedidas. Esse ambiente traz consigo, não apenas as energias dos integrantes próximos, mas dos ancestrais e muitas outras gerações.

Prosperidade

As cores roxo e púrpura, além do elemento madeira, vão proporcionar um fluxo de energia que irá trazer riquezas e muita prosperidade para dentro da sua casa. Saiba que riqueza não é apenas no sentido financeiro, mas em saúde, amor, felicidade, entre outros. Além disso, para conseguir usufruir dessa riqueza, antes é preciso ser grato pelo momento presente e por tudo que você tem no agora. Ao ser positivo e ter equilíbrio nesse guá, o dinheiro chegará como água até suas mãos.

Sucesso

Para sentir essa energia com mais vigor, procure decorar essa área da casa com objetos que tenham ligação com o elemento fogo e utilize a cor vermelha. Nesse guá, a sinceridade precisa ser trabalhada, pois o sucesso é conquistado quando, em primeiro lugar, somos fiéis a nós mesmos. Dessa forma, sabemos como colocar em prática nossas habilidades únicas e garantimos a integridade do nosso ser. Com essas atitudes, a sensação de realização será muito mais plena no espírito.

Relacionamento

Nesse ambiente, faça uso das cores rosa, branca e vermelha para chamar para si as vibrações essenciais para o desenvolvimento de um bom relacionamento. O amor e todos os tipos de união que tenham esse laço sentimental, só podem ser duradouros por meio da sinceridade entre os integrantes. A sintonia ocorre quando ambos lados estão conectados pelas mesmas emoções e intenções. Para esse guá ser harmonioso, antes de tudo, resolva as questões pedentes na relação e não deixe fatores externos interferirem nas energias dessa área.

Criatividade

O desenrolar do seu futuro ocorre nessa área, portanto, decore-a com as cores branca e pastel, além de utilizar objetos do elemento metal. É preciso ter cuidado com esse guá, pois é nele que as ideias nascem e a inspiração, junto com a alegria, são livres. Uma vida sem criatividade é quase uma monotonia e isso, com o tempo, abre espaço para frustrações, tristezas e arrependimentos.

Amigos

Nessa região, utilize as cores branca, cinza e preta. Já os objetos precisam ser do elemento metal. Depos da família, os amigos são verdadeiros guias espirituais que podem revitalizar o seu ser. Nessa área entram, não apenas seus amigos próximos, mas todas as pessoas que podem te ajudar a crescer. Além disso, essa área do baguá tem relação com as viagens, então, cuide bem dela para que boas novas experiências aconteçam com você.

Como usar o baguá?

Caso você não tenha em mãos a planta baixa da casa, pegue uma folha de papel e desenhe a planta do seu imóvel, sem esquecer de nenhum cômodo! O esboço não precisa ser perfeito, o ideal é que cada cômodo seja visível por meio do contorno das paredes. Em seguida, coloque o desenho na sua frente, de forma que a entrada mais do seu lado da folha.

Coloque o baguá sobre a folha desenhada, de maneira em que o guá do trabalho fique próximo da parede da entrada principal da sua casa. Como é possível usar o baguá em cada cômodo da residência, se você o aplicar, por exemplo, no quarto, o guá do trabalho também precisar estar alinhado com a porta de entrada. Depois, é só verificar onde cada área do baguá se encaixa na planta da casa ou em cada cômodo e harmonizá-la de acordo com ele.

