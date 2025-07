FENFIT | Maior festival de forró começa neste sábado (12) na Vila de Itaúnas

O evento promete se transformar no coração pulsante do movimento do Forró Pé de Serra, reunindo tradição, inovação e energia única da nação forrozeira.

O Festival Nacional Forró de Itaúnas (FENFIT) 2025, o maior do mundo, acontecerá de 12 a 19 de julho, no tradicional Bar Forró e no Café Brasil, localizados na charmosa vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Com o tema Encontros, o evento promete se transformar no coração pulsante do movimento do Forró Pé de Serra, reunindo tradição, inovação e energia única da nação forrozeira.

Serão oito dias, noites e madrugadas com shows noturnos, matinês, afters e oficinas com os grandes mestres e a nova geração, embalando a cidade ao som que todo mundo ama.

Juliana Matos, proprietária do Bar do Forró e organizadora do festival, afirma que o FENFIT se tornou um movimento cultural que conecta pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. “Somos um espaço onde artistas consagrados, revelações e o público apaixonado compartilham vivências, histórias e muita música boa. Neste ano, o evento está valorizando o que o forró tem de mais bonito: o encontro entre ritmos, corpos, ideias e afetos”, celebra.

Com mais de duas décadas de história, o festival já revelou centenas de artistas e lançou mais de 500 músicas inéditas. Nesta edição, os palcos do Bar Forró e do Café Brasil reunirão alguns dos maiores nomes do ritmo preferido dos capixabas. Na programação estão Anastácia, Assisão, Benício Guimarães, Trio Juazeiro, Trio Forrozão, Ó do Forró, Dona Zefa, Jannayna Pereira, entre outras dezenas de atrações.

A recifense Anastácia, apelidada de rainha do forró, ex-esposa do músico Dominguinhos, seu principal parceiro na carreira musical, será homenageada na abertura do FENFIT, no dia 12 de julho.

O Trio Forrozão, outro destaque do evento, retorna a Itaúnas depois de 14 anos de ausência. Eles estão há mais de 35 anos na estrada e foram apadrinhados, no início da carreira, por nada menos que Caetano Veloso.

E entre os mais longevos está Assisão, um forrozeiro muito conhecido no Nordeste, que acaba de completar 85 anos. Pernambucano, ele é um dos grandes nomes do forró tradicional, sinônimo de arrasta-pé e alegria.

O FENFIT também vai revelar novos talentos da música e da dança com sua tradicional competição, que movimenta profissionais de todo o Brasil e se destaca por estimular e premiar músicas autorais, fortalecendo artistas em sua inserção no mercado.

Segundo Juliana Matos, neste ano, o concurso registrou mais de 150 inscrições vindas de todo o país. “A grande procura acontece porque o FENFIT é a única competição no mundo, exclusiva de forró raiz, que é o tradicional pé de serra”, explica.

Para encerrar a disputa em alto estilo, a noite da premiação, dia 18 de julho, terá a banda Ó do Forró uma banda da nova geração com Renome no cenário do forró, Trio Dona Zefa, Carlos Filho (finalista do The Voice) e de Cleber Gonzaga.

O Festival Nacional de Forró de Itaúnas terá, ainda, apresentações, concurso e workshops de dança com renomados professores de forró de todo Brasil e com nativos da vila.

Para a imersão de aulas de forró raiz, uma das principais atrações será a Cabrueira, uma escola de dança da Bahia. Conhecida por suas aulas de forró e por sua energia contagiante, ela trará a ginga e a identidade nordestina de suas aulas para o FENFIT. Entre os professores do Cabrueira estarão Edj Braga, Clara, Everson, Éder. Outro destaque será o casal de brasileiros residentes no Japão, Sérgio e Larissa, do Nosso Forró Japão.

Júri

O corpo de jurados do FENFIT 2025 deste ano conta com grandes nomes. Confira:

SALATIEL CAMARÃO – Com uma trajetória inspiradora e um olhar profundo sobre a cultura popular, Salatiel Camarão chega para somar com sabedoria, sensibilidade e respeito. Mestre Griô, historiador, professor de História e músico com 36 anos de estrada, ele carrega no peito e na palavra o poder da memória viva, da tradição e da escuta verdadeira.

Seu olhar vai além da técnica: enxerga alma, raiz e propósito em cada nota. Ter um jurado como Salatiel é mais do que um privilégio — é uma oportunidade de aprendizado, reconhecimento e valorização real da nossa música e dos nossos artistas. Ele representa o que o FENFIT tem de mais bonito: a união entre arte, história e ancestralidade.

TOINHO MENDES – Professor dedicado, poeta de mão cheia, escritor afiado, repentista premiado e ator de presença marcante, Toinho Mendes traz peso e experiência à nossa banca. Com décadas de pesquisa e vivência na cultura popular, seu olhar vai além da técnica: reconhece a força das palavras bem costuradas, o poder de uma melodia sincera e a verdade que nasce do coração do forrozeiro.

Com essa essência múltipla, Toinho avaliará cada apresentação com rigor, sensibilidade e profundo respeito às nossas raízes. Sua presença é a garantia de um concurso justo, inspirador e repleto de aprendizado para quem subir ao palco.

FRAN NÓBREGA – Professora de música, cantora e instrumentista, Fran Nóbrega chega com escuta atenta, sensibilidade e profundo conhecimento técnico e artístico. Artista completa, sua trajetória é marcada pelo compromisso com a educação musical e pela entrega verdadeira aos palcos, às melodias e às palavras.

Com Fran na banca, o concurso ganha um olhar acolhedor e preciso, capaz de reconhecer potência, afeto e identidade em cada apresentação. Ela enxerga além da performance — capta a alma por trás de cada nota.

Destaques

O FENFIT também contará com uma praça de alimentação completa, com opções de comidas típicas, além de cardápios veganos e vegetarianos. O público também poderá visitar lojas com peças e acessórios inspirados no universo do forró. E para quem não pretende sair da pista, haverá um espaço especial para relaxamento: o Spa dos Pés, ideal para recarregar as energias entre uma dança e outra.

PROGRAMAÇÃO

FENFIT Encontros

Shows

12/07 – Sábado

Trio Forrozão

Anastácia

Trio Fogumano

Dj Naty e Chu Selecta

13/07 – Domingo

Cléber Gonzaga

D2 in Trio

Black do Acordeon

Dj KBLO

1ª etapa classificatória das bandas concorrentes

14/07 – Segunda-feira

Dois Dobrado

Janayna Pereira

Naturalmente

Dj Monike

2ª etapa classificatória das bandas concorrentes

15/07 – Terça-feira

Ítalo Costa

Trio Juazeiro

Forró Biscoito

Dj Rasta

3ª etapa classificatória das bandas concorrentes

16/07 – Quarta-feira

D2 in Trio

Assisão

Moinho D’Agua & Fabiano Santana

Dj Robby

4ª etapa classificatória das bandas concorrentes

17/07 – Quinta-feira

Naturalmente

Trio Dona zefa convida Trio Juazeiro, encontro de Gerações !

Forró Bem te vi

DJ Felipe de Floripa

1ª Final do concurso

18/07 – Quinta-feira

Trio Macaíba

Benício Guimarâes

Marinelo

Chu Selecta

2ª Final do Concurso

19/07 – Sábado

Trio Dona Zefa

Ó do Forró

Cleber Gonzaga

Carlos Filho

Dj Naty

Entrega das Premiações

FENFIT Dança

13/07 – Domingo

Escola de Dança

Edj Braga, Clara, Everson, Éder e os convidados Sérgio e Larissa, do Nosso Forró Japão.

14/07 – Segunda-feira

Origens

Roda de histórias sobre o Forró e a Vila de Itaúnas, com mediação de Erikis Fonseca.

15/07 – Terça-feira

13h30 – Joy e Aninha

15h30 – Léo Santana.

16/07 – Quarta-feira

13h30 – Fernando e Penélope

15h30 – David Souto

17/07 – Quinta-feira

13h30 – Igor Santos & Aninha

15h30 – Amaral Alves

18/07 – Sexta-feira

Concurso de Dança: Maria Bonita e Lampião.

Concurso de música

13/07 – Domingo

Cordeando (PE)

Clube do Forró (MG)

Baião de Cordel (RS)

14/07 – Segunda-feira

As Donas do Forró Lá de Muquém (SP)

Eliezar Sttton (AL)

Papagaio Sabido

15/07 – Terça-feira

Assubiá (PR)

Forró da Lu (ME)

Pé de Rosa (RJ)

16/07 – Quarta-feira

Forrozada (SP)

Bárbara Aíres (PE)

KBÇA

17/07 – Quinta-feira

Etapa Final

Três competidores

18/07 – Sexta-feira

Etapa Final

Três competidores

E tem mais:

Estão confirmados também os Afters no Café Brasil Itaúnas, a partir das 6 horas da manhã, e as matinês, a partir das 18 horas, extensões do FENFIT para quem quer aproveitar o festival o tempo inteiro.

Programe-se:

Passaporte FENFIT 2025 (12 a 19 de julho)

Venda: Sympla

www.sympla.com.br/fenfit

Pacotes Final de Semana (12 e 13 de julho) ou (17,18 e 19 de julho)

Fim de Semana 01: Período: (12 e 13 de julho)

Acesso aos shows no Bar Forró durante esses dois dias.

Entrada no After no Café Brasil (manhã) e Matinê no Café Brasil (19h às 22h).

Fim de Semana 02: Período: (17,18 e 19 de julho)

Acesso aos shows no Bar Forró durante esses três dias.

Entrada no After no Café Brasil (manhã) e Matinê no Café Brasil (19h às 22h).

1º final de semana – R$ 150,00 (12 e 13 de julho)

2º final de semana – R$ 250,00 (17, 18 e 19 de julho)

Ingressos Avulsos Bar Forró (Diária)

Acesso aos shows no Bar Forró no dia adquirido (bandas contratadas, bandas concorrentes e discotecagem).

Os ingressos variam de R$ 70 a R$ 100 por dia

Passaportes meia-entrada, Solidária ou Entrada Literária – R$ 420,00

O passaporte do FENIT dá direito a todos os workshops, além dos afters e matinês no Café Brasil Itaúnas.

SERVIÇO