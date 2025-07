Fenagen Promebo 2025 começa hoje com foco no melhoramento genético

Começa nesta terça-feira (02.07) e segue até sábado (6) a segunda edição da Feira Nacional de Genética Promebo (Fenagen Promebo), promovida pela Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), na Associação Rural de Pelotas (260 km da capital, Porto Alegre), no Rio Grande do Sul.

A Fenagen Promebo tem como objetivo principal promover o melhoramento genético de bovinos de corte, com foco em informações e soluções para criadores de todos os portes,. O evento inclui o Fórum Promebo na Prática, focado na produção de carne e na integração dos criadores em toda a cadeia produtiva. Além disso, haverá palestras técnicas sobre mercado, raças, reprodução, sanidade e gestão.

O evento, que marcou em sua estreia os 50 anos do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), volta com formato consolidado e uma programação robusta, reunindo criadores, técnicos, estudantes e o público urbano interessado no futuro da pecuária de corte no Brasil.

Com foco central no avanço genético dos rebanhos, a feira abre com o 4º Fórum “Promebo na Prática”, que traz palestras técnicas, painéis com especialistas e uma mesa-redonda denominada “Genética em Pauta”. A proposta é aproximar o conhecimento científico do dia a dia do campo, incluindo demonstrações práticas com animais selecionados para evidenciar os ganhos obtidos com o melhoramento genético. O objetivo da ANC é reforçar a importância da genética na pecuária moderna, elevando produtividade, qualidade da carne e eficiência na produção.

Entre as atrações mais aguardadas estão os julgamentos de raças bovinas, com destaque para Angus, Brangus, Ultrablack, Hereford, Braford, Charolês e Devon — todas participantes da edição anterior. A raça Canchim também poderá integrar o calendário, com confirmação pendente. Segundo a superintendente de Registro Genealógico da ANC, Silvia Freitas, a feira mantém o compromisso de dialogar com diferentes públicos. “Queremos mostrar que a genética de precisão impacta não só o produtor, mas toda a cadeia da carne, inclusive o consumidor final”, afirma.

SERVIÇO:

Data: 2 a 5 de julho de 2025.

Local: Associação Rural de Pelotas, RS.

Organização: Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC).

Público-alvo: Criadores de bovinos de corte, estudantes e profissionais do setor.

Atividades: Julgamentos, palestras, leilões e programação cultural.

Foco: Melhoramento genético, com ênfase na produção de carne e na integração da cadeia produtiva.

Participação: Raças Angus, Ultra Black, Brangus, Devon, Charolês, Hereford e Braford, além de cavalos Percheron e cães Border Collie com ovino

Fonte: Pensar Agro