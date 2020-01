Feminismo quer “tirar direito da mulher de ser assediada”, diz deputado do PSL

arrow-options Reprodução/Internet Bolsonaro durante as férias no Guarujá.

De férias no litoral paulista desde quinta-feira (9) passada, o presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar seu retorno a Brasília. Ele deve deixar a cidade de Guarujá na tarde desta segunda-feira, embora o planejamento inicial fosse ficar até a terça-feira.

Bolsonaro está hospedado no Forte dos Andradas, sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, local onde já havia estado outras duas vezes enquanto presidente da República. A base do Exército tem acesso a uma praia privada, entre as praias do Tombo e Guaiuba.

Mais cedo, Bolsonaro cancelou sua ida ao porto de Santos , onde tinha agendada uma visita à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Ele havia anunciado em sua live semanal, na última quinta, que visitaria o local e poderia anunciar novidades.

No domingo, Bolsonaro passou o dia todo no forte, onde almoçou com o surfista Taiu Bueno, e frustrou as expectativas de alguns apoiadores que esperavam encontrá-lo na saída da base.