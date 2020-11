Felipe Titto, já contaminado com a Covid-19, esteve em evento com outros famosos

Esta colunista confessa que ficou bem confusa ao ver o recente depoimento de Felipe Titto em seu Instagram. Acontece que, após ser diagnosticado com a Covid-19, o ator narrou a evolução de sua doença desde que começou a sentir os primeiros sintomas. O fato, segundo ele mesmo, começou a ocorrer entre o domingo (1) e a segunda-feira (2). Sim, o mesmo domingo em que o ator estava em um evento de lançamento da marca de carros Porsche .

Apesar de São Paulo já estar em bandeira verde, onde já estão liberados os eventos, a OMS (Organização mundial de Saúde) não aconselha que eles sejam feitos, pelo contrário, diz que as pessoas devem permanecer em casa e sair somente para o necessário.

Segundo esta coluna apurou com a assessoria de imprensa da marca de carros, todos no evento foram testados através do teste PCR, mas ainda assim ficamos intrigados. Se Titto sentiu os primeiros sintomas no próprio domingo, ele já estava com o vírus incubado em seu corpo há pelo menos quatro dias, o que coloca em xeque o exame feito. Ainda de acordo com a assessoria da marca, o resultado de Titto deu negativo. Teria o laboratório em questão errado na analise do exame?

Bom, nós consultamos um especialista para tirar essa dúvida. Segundo o infectologista Edmilson Migovisk, pode ter acontecido um falso negativo no exame de Titto. “Mesmo a pessoa com sinais e sintomas da Covid-19 , em 5% a 40% dos casos o PCR testa negativo. Esse falso negativo pode acontecer e está bem descrito na literatura. Testando negativo sugere, a princípio, que tivesse com uma carga viral bem baixa, sendo menos provável a transmissão do vírus. Essa é uma possibilidade”, explica o médico.

Uma outra questão é que, segundo uma pessoa que estava no evento, houve cumprimento entre as celebridades que estavam no local, entre elas: Lucy Ramos , Julianne Trevisol e Klebber Toledo , ou seja, apesar da marca salientar que foram obedecidas todas as normas de higienização, nada garante uma possível transmissão para outras pessoas.

Vale ressaltar que todos os famosos e outros presentes a festa, assim como Titto, tiraram fotos no mesmo ponto ao lado do carro e nenhum usava mascara, como é possível ver em fotos do dia do evento. Todos os famosos entraram no carro sem o uso de mascara.

A coluna procurou a marca para saber sua posição e nos foi informado que todos os convidados e funcionários foram testados através do PCR e que todos os cuidados de higienização como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social foram cumpridos. Ainda ressaltaram que o evento foi realizado em um espaço aberto e ventilado.