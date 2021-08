Felipe Salto, Diretor da IFI, recomenda que Bolsonaro vete o fundo eleitoral

Brasil Econômico Felipe Salto foi o convidado da live do Brasil Econômico desta quinta-feira (5)

O Diretor-Presidente da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, convidado da Live do Brasil Econômico desta quinta-feira (5), disse concordar com a existência de um fundo eleitoral público, para evitar conflito de interesses de possíveis doadores privados. No entanto, salienta a necessidade de um estudo a fim de baratear o custo dessas campanhas.

“Já existe o fundo partidário, os partidos recebem uma bolada enorme todos os anos. O ponto de partida para discutir o financiamento público seria um estudo de quanto se gasta com as campanhas na televisão, as filmagens. Se fosse apenar a câmera e o candidato, o custo seria mais baixo.”

Em contrapartida, ele não observa espaço para esse debate agora, uma vez que os deputados querem aumentar o fundo, e não avaliar se ele está excessivo.

Como única solução, defendeu que o presidente Jair Bolsonaro vete o dispositivo.

“O caminho técnico recomendável é o veto. Se isso passar, cria-se um precedente que vai implicar a LDO da próxima eleição. Os parlamentares vão querer R$ 5,7 bilhões ou mais”, explica.

