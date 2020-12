Felipe Prior teria assediado duas mulheres em balada, diz colunista

Reprodução/Instagram Felipe Prior é denunciado por assédio

O ex-participante do “BBB 20” Felipe Prior teria assediado duas mulheres na balada Laguna Beach Club, em Brasília. Acusado de estupro por diferentes mulheres , o arquiteto teria passado a mão nas supostas vítimas durante uma festa no último domingo (20). As mulheres fizeram um boletim de ocorrência contra o arquiteto, mas uma testemunha que estava no local nega que ele tenha feito isso.

Segundo o colunista Leo Dias, Prior teria passado a mão em duas mulheres, que mandaram ele parar e xingaram o ex-BBB. Uma das supostas vítimas também teria sido agredida por uma amiga dele. As amigas fizeram um boletim de ocorrência contra Prior por lesão corporal e importunação sexual.

De acordo com o boletim, Prior teria perguntado “você acha que eu sou o que?”. “Você é um estuprador. Um ex-BBB”, uma das mulheres teria respondido. Após isso, um dos seguranças teria pedido para elas se retirarem do local. Uma das mulheres teria dado um tapa no celular de uma desconhecida que estava filmando a situação. A dona do dispositivo teria se irritado e dado um soco na cabeça da jovem, que caiu no chão. Após sair da balada, ela fez um exame de corpo delito no IML.

Ao colunista Leo Dias, o arquiteto negou as acusações. “Nunca fiz isso. Jamais passaria a mão em qualquer menina. Tenho até testemunhas que viram tudo. Estou registrando queixa, pois ela me chamou de estuprador”, disse Felipe Prior. O ex-BBB também postou no Stories o testemunho de Jennifer Milaine, que teria visto o ocorrido.

A jovem relatou que Prior abriu os braços como se fosse abraçar as mulheres, mas elas gritaram e ele de desculpou. Depois disso, uma mulher pediu para tirar uma foto com ele e o chamou de estuprador. Foi somente então que o arquiteto se exaltou. “É uma acusação muito grave. Ele pegou o celular dele e pediu para que ela repetisse. Não houve assédio, eu estava atrás. Sei o que eu vi. Espero que a Justiça seja feita porque o Prior é uma pessoa super do bem”, conta Jennifer.