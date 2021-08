Felipe Prior fala sobre bissexualidade

Reprodução/Instagram Felipe Prior publica foto sensual e chama atenção de seguidores

Felipe Prior, de 29 anos, colocou a bissexuliadade em pauta em conversa com seus seguidores. Por meio de caixinha aberta no Instagram, ele – que posou nu recentemente – foi questionado se era bissexual. Em resposta à pergunta, o influencer negou. “Não sou, não… mas não tenho preconceito nenhum com quem é. Para mim, todo mundo é igual”, disse ele.

Esta não é a primeira vez que o assunto cerca Felipe Prior. Durante seu confinamento no “BBB 20”, a relação com Daniel Lenhardt despertou suspeitas que o arquiteto fosse bissexual. Em uma das festas do reality, inclusive, Prior teria ainda tentado dar um beijo no modelo. Fora do programa, todavia, ele levou a situação na brincadeira. “Ah, mas [a intenção de beijo] foi na zoeira! Loucão, eu dou selinho de zoeira nos meus amigos”, contou, em participação no programa “A Eliminação”, do Multishow.

Na mesma ocasião, Daniel ainda questionou Prior sobre os olhares que o arquiteto lhe lançava no confinamento. “Eu ficava de olho para ver que mer$# que ele ia aprontar. Me mostra onde eu ficava de olho, que eu não sei”, respondeu Prior. “Tem uns vídeos até com uma trilha sonora romântica, que botam você olhando para ele, e depois acho que tu tentou dar um selinho nele numa festa”, explicou o apresentador Bruno de Luca.