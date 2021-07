Felipe Prior é exaltado por fãs após Pyong se envolver em polêmica de traição

Reprodução Instagram Felipe Prior e Pyong Lee

Felipe Prior está sendo exaltado por fãs do “Big Brother Brasil” nesta terça-feira (20). A onda de elogios ao arquiteto começou na segunda (19) após a Record TV divulgar o trailer do reality “Ilha”, no qual Pyong Lee – inimigo de Prior no “BBB” – aparece na cama com outra participante .

Os admiradores de Felipe Prior usaram a falha moral do ilusionista para justificar que sempre estiveram do lado certo briga entre os dois. Entre os elogios ao arquiteto, houve quem lembrasse que o mesmo ainda é acusado de assédio e estupro. Entretanto, o número de elogios foi maior.

“Prior sempre esteve certo sobre a soberba de Pyong, orgulho de ter torcido para os boleiros”, disse um fã do arquiteto. “Orgulho de sempre ser Team Prior”, comentou outro. “Prior, um homem sábio”, apontou mais um. “Neste caso da traição do Pyong, eu tenho orgulho de sempre ter estado do lado certo”, declarou outro.

Até o momento Felipe Prior não se posicionou sobre o assunto. Hadson Nery, colega de confinamento do arquiteto e de Pyong, chegou a alfinetar o ilusionista e acabou comprando briga com outra ex-BBB, Marcela Mc Gowan. Confira mais reações coletadas do Twitter.

foi tão bom comemorar com o prior e o babu a eliminação do pyong nunca me canso de falar isso — angel (@prinuzelly) July 20, 2021





sobre o pyong ? eu não tenho culpa, eu era team prior pic.twitter.com/PQ2xoHK6WT — pedro (@peujotaerre) July 20, 2021





só agr que o Pyong traiu a Sammy que descobrimos que no final de tudo quem realmente tava certo era o Prior pic.twitter.com/eKDBieo3IV — surtadassa♡Ϟ (@Dz07Juh) July 20, 2021