Felipe Neto rebate ataques após ser diagnosticado com Covid-19

Reprodução Felipe Neto rebate ataques após contrair Covid-19

Felipe Neto testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (11). O influenciador, que tomou a primeira dose da vacina contra a doença causada pelo coronavírus, contou que está assintomático e vai passar o período em que estiver infectado isolado em casa. Algumas horas após o anúncio, ele mostrou prints de ataques que estava recebendo nas redes sociais.

As mensagens que Felipe Neto publicou nas redes sociais criticavam as medidas de isolamento social e duvidavam da eficácia da vacina, ambas medidas cientificamente comprovadas e defendidas pelo youtuber. “Esse é o amor dos ‘cidadão de bem'”, ironizou o influenciador ao mostrar os ataques e voltou a defender a vacinação.

“O primeiro argumento é: ‘Otário, tomou vacina e pegou o vírus’. Sei que você faltou à escola e que é difícil estudar, mas entende que tomar vacina não significa que você não vai pegar o vírus. O que a vacina está impedindo é a morte das pessoas”, diz Felipe Neto.

Em seguida, ele voltou a defender o isolamento. “O segundo argumento é o isolamento. Funciona? Funcionou, levou um ano e cinco meses desde a explosão da pandemia para o vírus chegar até mim. Funcionou durante um ano e cinco meses. Ninguém diz que o isolamento faz com que ninguém mais contraia o vírus no planeta. A questão do isolamento é evitar que os hospitais fiquem lotados, que as UTIs fiquem lotadas e que assim as pessoas morram na fila porque não tem atendimento. Fiz, deu certo e não me arrependo”, argumenta.

Por fim, o youtuber afirmou que não vai fazer uso de nenhum dos medicamentos defendidos por Jair Bolsonaro (sem partido) como tratamento precoce.