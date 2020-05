Felipe Neto diz que CNN dá voz a “obscurantistas e negacionistas”

Sobrou até para a CNN na entrevista de Felipe Neto ao “Roda Viva” desta segunda-feira (18). Depois de endurecer críticas a famosos e ao governo , o youtuber falou sobre o papel da mídia na crise atual.

“Obscurantistas e negacionistas precisam ser desmascarados. A CNN está dando voz a essas pessoas, validando esses discursos que não possuem qualquer conhecimento científico. Nada disso ajuda no cenário atual do país”, declarou.

Reprodução/TV Cultura Felipe Neto no "Roda Viva" da TV Cultura

































Felipe já havia delcarado sua opinião sobre a emissora em março deste ano, depois da demissão da jornalista Gabriela Prioli, que depois foi readmitida. “A CNN não quer debate e sim ‘Casos de Família'”, disse em referência ao programa do SBT.

No “Roda Viva” desta segunda, Felipe Neto criticou a CNN se referindo à participação de convidados com opiniões pouco científicas em entrevistas e painéis da emissora. “Ignorados como fizemos com Olavo de Carvalho pode ter consequências”, disse. Em seguida, ele terminou tentando amenizar: “desculpa fazer esse ataque”.

A entrevista de Felipe Neto ao “Roda Viva” se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e no Google Trends na noite desta segunda-feira (19).