Felipe Neto devolve o dinheiro do auxílio emergencial

Reprodução/Instagram Fernando Pavão e Gabriel, seu primogênito





Famoso por ter dado vida a Sansão na minissérie “Sansão e Dalila”, ao terrorista paquistanês Khalid na novela “Poder Paralelo” e ao comendador Almeida no folhetim “Escrava Mãe”, entre outros personagens de destaque e de sucesso na TV, o ator Fernando Pavão, que é casado com a ex-diretora de elenco da RecordTV Maria Elisa Machado, com quem tem dois meninos, foi flagrado em “momento paizão” no badalado Studio La Vie, no Jardim Marajoara, na zona sul de São Paulo.

Aproveitando a fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena e a reabertura de salões de beleza, o artista aterrissou por lá, para dar uma repaginada no visual do mais velho, Gabriel, com Arão Barbeiro. E não é que o garoto ficou superestiloso? Ao publicar a foto do resultado, Fernando ressaltou: “Eles crescem muito rápido, tanto que até assusta” e “Amo tanto que é difícil dizer”. A publicação repercutiu bastante, e Larissa Maciel, inclusive, foi uma das primeiras a comentar: “Meu Deus! Um homenzinho. Lindo!”. Maurício Manieri também o elogiou, chamando-o de “Bonitão” e declarando: “Família linda, Fê”. Já Heitor Martinez Mello aproveitou para apontar a semelhança: “Pavãozinho”. Aos cliques!