Felipe Neto critica Marília Mendonça após piada transfóbica

O youtuber Felipe Neto resolveu se posicionar após Marília Mendonça ser “cancelada” nas redes sociais por conta de um comentário transfóbico. Durante uma live realizada no sábado (8), a cantora tentou divertir o público contando que um integrante da sua banda tinha ficado com uma mulher trans em uma balada.

A repercussão negativa do comentário fez Marília Mendonça ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (10) e Felipe Neto escreveu o seguinte sem citar o nome da cantora: “Mulher trans é mulher. Pegar mulher trans não te faz gay. Pegar mulher trans não é engraçado. Achar isso engraçado é transfóbico. Se você não sabe disso em 2020, você precisa sair da bolha hétero e conversar com mais gente”.

Tweets óbvios q todo mundo sabe (ou deveria): Mulher trans é mulher. Pegar mulher trans não te faz gay. Pegar mulher trans não é engraçado. Achar isso engraçado é transfóbico. Se vc não sabe disso em 2020, vc precisa sair da bolha hétero e conversar com mais gente. — Felipe Neto ??? (@felipeneto) August 10, 2020

O comentário do youtuber logo começou a repercurtir:

Eu mal acordo entro no twitter e a Marília Mendonça é transfóbica, Felipe neto já ditando regra como sempre, caralho gente deixa eu abrir o olho — bu (@FruzinhaFru) August 10, 2020

Além disso, acho bem hipócrita o Felipe Neto vir dar lição de moral na Marilia Mendonça, quando em 2018 ele fez um vídeo em seu canal “é trans ou não “. Gosto do Felipe, mas essa capa de desconstruidão, não pega bem sempre. Marilia pode mudar de verdade, mas com o tempo. — Tom Henrique (@TomHenriqueTV) August 10, 2020

Por um lado, a Marília Mendonça falou merda. Por outro, isso me leva a pensar duas coisas.

A primeira é que todo mundo tem como aprender. Felipe Neto foi um cara que já fez piada sobre amigo dele pegar travesti, e hoje vocês o tratam como um grande defensor/aliado. — SNaiL? (@OliKrieger) August 10, 2020





Marília Mendonça deveria ouvir mais Cesar Menotti e menos Felipe Neto! — Editora da Nação (@Tatatrt) August 10, 2020

Em meio à toda essa polêmica, Marília chegou a se posicionar no seu Twitter: ” Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. Mil perdões, de todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei”.

pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. mil perdões. de todo o coração. aprenderei com meus erros. não me justificarei. — feliz&chateada (@MariliaMReal) August 10, 2020