Felipe Neto concede licença maternidade ou paternidade ilimitadas a funcionários

O youtuber e influenciador digital Felipe Neto vai conceder aos funcionários de sua empresa, a Netolab, licença maternidade ou paternidade por tempo indeterminado.

A decisão de qual o melhor momento para retornar ao trabalho será do funcionário ou funcionária considerando o bem-estar do filho. Além disso, o funcionário tem um ano de estabilidade no emprego após o nascimento do filho e recebe um bônus de R$ 10 mil para o bebê. As informações são do canal E+ do Estadão.

“A maternidade é um dos assuntos mais sensíveis do mercado de trabalho . É utilizada para justificar que mulheres recebam menos e tenham menos oportunidades. Decidi inverter a situação, começando pela licença maternidade e paternidade sem limites”, afirma Felipe Neto na reportagem.

As concessões da Netolab, uma das empresas que gerencia o canal e a carreira artística de Felipe Neto, são bem superiores das previstas na legislação brasileira.

Por lei, as empresas brasileiras devem conceder às mães pelo menos quatro meses de licença-maternidade ou seis meses no caso das “empresas cidadãs”. No caso da licença paternidade , em 2016 a legislação mudou e ela passou a ter duração mínima de 20 dias, antes eram apenas cinco dias corridos.

A estabilidade oferecida pela empresa do youtuber também é maior. Por lei, funcionárias gestantes têm estabilidade de emprego até cinco meses depois do nascimento da criança. Não existe na legislação brasileira a garantia de estabilidade para o trabalhador que se torna pai.

O influenciador digital, que tem mais de 36 milhões de inscritos no YouTube, afirma que a medida visa gerar mudanças no mercado de trabaho. “Não basta gerar emprego, é preciso gerar mudança , distribuição de renda e justiça. E tudo isso começa quando um empresário decide tirar do próprio bolso para injetar naqueles que geram suas riquezas”, afirmou segundo a reportagem.