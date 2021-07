Felipe Neto anuncia que está doente e recebe apoio dos fãs: “Vai melhorar”

Reprodução/Instagram Felipe Neto, youtuber e influenciador

Felipe Neto, que tece críticas a Jair Bolsonaro (sem partido) com frequência , anunciou na noite de sexta-feira (16) não estar muito bem de saúde. Ainda sem saber ao certo o que tem, o influenciador foi ao Twitter dar a notícia. “Oficial estou ‘dodói’, espero que seja apenas resfriado”, disse o influenciador, temendo ser diagnosticado com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-coV-2).

Nos momentos seguintes, Felipe Neto brincou sobre seu estado de saúde. Na mesma rede social, ele retuitou sua postagem sobre estar doente e comentou com humor. “O silêncio do Neymar sobre isso é ensurdecedor”.

Por fim, o youtuber comentou. “Quem me conhece sabe, quando eu fico doente parece que eu estoou drogado”. Apesar do bom humor com sua saúde, Felipe Neto recebeu bastante apoio de fãs. “Melhoras, te amo”, disse um seguidor. “Toma um chá, sempre ajuda”, aconselhou outro. “Esperamos que fique bem”, pontuou um terceiro.

Oficial to dodoi, espero q seja apenas resfriado — Felipe Neto (@felipeneto) July 17, 2021