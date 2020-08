Felipe Neto aceita convite de Maia para discutir projeto de lei das fake news

Divulgação Apoiador de Bolsonaro chegou a procurar Felipe Neto em seu condomínio, com carro de som

O youtuber Felipe Neto aceitou o convite do presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) para discutir projetos que possam acelerar a proposta sobre “fake news”. Em rede social, Maia comentou sobre os ataques que o produtor de conteúdo vem sofrendo na internet.

O influenciador, que soma mais de 60 milhões de seguidores em suas redes sociais, é alvo de notícias falsas na internet desde que lançou uma coluna no jornal americano The New York Times, onde criticou Bolsonaro. Um apoiador do presidente chegou a invadir o condomínio em que o youtuber mora para procurá-lo.

“A covardia é a virtude dos fracos”, escreveu Maia. “Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito”. O projeto de lei que será discutido por Rodrigo Maia e Felipe Neto visa o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos de conversa e regras para impulsionamento e propaganda nas redes sociais.