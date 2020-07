Felipe Franco se pronuncia após invadir casa de Juju Salimeni

Reprodução Felipe Franco e Juju Salimeni

Felipe Franco usou seu Instagram nesta terça-feira (21) para se pronunciar sobre a polêmica que envolve seu nome e a ex-mulher Juju Salimeni, sua ex-mulher. A apresentadora registrou um boletim de ocorrência sobre invasão domiciliar contra o atleta. Felipe invadir sua casa.

Felipe Franco diz que está tranquilo sobre a polêmica com Juju Salimeni e alfineta: “Felicidade incomoda” pic.twitter.com/RiBw0uFFka — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) July 22, 2020

Em seu Instagram, o atleta diz estar tranquilo sobre a acusação. “Vocês me marcaram bastante na tal situação que aconteceu, mas vocês conhecem a índole do Franco. Sabem como funciona. Então, estou firmão, estou feliz. Deus sabe o que faz. Continuo firme e forte com a minha gata, Eva [Andressa]. Felicidade incomoda, está ligado”, alfinetou.