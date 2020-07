Felipe Araújo, Ferrugem e mais: confira a programação das lives do fim de semana

Marcela Mc Gowan, conhecida após sua passagem pelo BBB 2020, tem dedicado seu perfil no TikTok a tirar dúvidas sexuais dos seus seguidores e surpreendeu a todos com uma resposta específica.

Na ocasião, uma das perguntas que mais fizeram foi sobre o cheiro das partes íntimas da mulher e a resposta da famosa foi bem direta. “Não tem cheiro ruim coisa nenhuma. O cheiro é um cheiro específico e normal”, explicou.

“Pra te vender produtos de limpeza íntima, te convenceram que você deveria cheirar flores do campo, moranguinho ou tutifruti. Se fosse pra cheirar a flores do campo, nasceria com cheiro de flores do campo”, completou.

Nos comentários, os fãs amaram o esclarecimento, mas a resposta gerou controvérsias. “Então você não utiliza desodorante? afinal se fosse pra nascer com o perfume do desodorante já nasceria? e o cheiro do shampoo…”, disse uma.

“Ninguém nasce cheirando Ferrari black ou qualquer outro perfume, uso para dar um toque especial”, discordou outro. “Cheiro ruim não tem realmente, mas deixe mal lavada e cheire!”, rebateu mais uma.

Vale lembrar que, recentemente, Marcela teve um bate papo online com Bianca Andrade e contou que já se relacionou com pessoas transexuais.

A revelação foi feita após Boca Rosa pedir que a médica explicasse as diferenças entre a bissexualidade e a pansexualidade, já que Marcela contou que é pansexual.

“Bissexual era o termo que a gente usava, antigamente, para definir quem se interessava pelos dois gêneros ou por qualquer gênero“, iniciou a ex-sister, que dividiu o confinamento com Bianca.

“Quando surgiram os movimentos trans, as pessoas entenderam que o bissexual, era muito binário, aí excluiu. Uma galera que não se identificava como homem ou mulher, e as pessoas transexuais. Daí surgiu o movimento pansexual, que são as pessoas que gostam das pessoas, independente de gênero“, esclareceu a ginecologista

Falando de si, Marcela pontuou: “Hoje em dia, a gente até usa o termo bissexual para tudo. Eu me declaro bissexual, mas também já me relacionei com pessoas trans, por exemplo. Então, o bissexual já se aproximou muito do que é pansexual, aí é mais uma questão de identificação“.

